Cae invasor en Tlalpan que cambió las cerraduras de una vivienda

Detenido Invasor detenido en Tlalpan. (SSC)

Policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) detuvieron a un hombre que ingresó a una vivienda en la alcaldía Tlalpan.

Este sujeto habría cambiado las cerraduras de un inmueble sin el consentimiento del propietario.

El predio estaba ubicado en avenida del Trabajo, colonia San Miguel Xicalco, donde la víctima, un hombre de 40 años de edad, informó a los policías que, al intentar abrir la puerta principal de su domicilio, se percató de que la cerradura había sido cambiada sin su consentimiento, por lo que forzó la chapa y, al ingresar, encontró a una persona desconocida en el inmueble.

De inmediato, los policías detuvieron al invasor, de 45 años de edad, quien no pudo acreditar su legal estancia en el lugar, por lo que fue presentado ante el agente del Ministerio Público correspondiente.