Vinculan a proceso a un “UJ40″ por homicidio en Xochimilco

Detenido Brian "N". (FGJCDMX)

Un juez vinculó a proceso a Brian “N”, miembro de “UJ40”, célula delictiva vinculada con “La Unión Tepito”.

Brian “N” es señalado del delito de homicidio calificado, cometido en la alcaldía Xochimilco.

De acuerdo con la investigación, la noche del tres de enero de 2026, la víctima se encontraba con un acompañante en una romería instalada con motivo de las festividades de la época en la colonia El Rosario, alcaldía Xochimilco, cuando tres hombres se aproximaron.

Uno de ellos habría tomado un cuchillo de uno de los puestos, con el que presuntamente agredió a la víctima, quien posteriormente perdió la vida a consecuencia de las lesiones.

El análisis de videograbaciones del Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano (C5) y un testigo, reconocieron a Brian “N” como la persona que habría agredido a la víctima, con lo que se ejecutó una orden de aprehensión en su contra.

El 11 de septiembre de 2026, agentes de la PDI localizaron y aprehendieron a Brian “N” en la alcaldía Coyoacán y, posteriormente, lo trasladaron al Reclusorio Preventivo Varonil Oriente.

Durante la audiencia, Brian “N” fue vinculado a proceso y permanecerá en prisión preventiva. Asimismo, la autoridad judicial fijó un plazo de dos meses para el cierre de la investigación complementaria.