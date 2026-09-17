Texcoco estrena fuentes históricas con inversión de casi 6 millones de pesos

El Gobierno de Texcoco, encabezado por el presidente municipal Nazario Gutiérrez Martínez, inauguró las nuevas fuentes monumentales del jardín municipal, una obra que busca recuperar la imagen del centro de la localidad y reforzar la identidad histórica y cultural de sus habitantes.

Durante el acto de entrega, autoridades municipales, federales y vecinos reconocieron los trabajos realizados para mejorar este espacio público, que ahora cuenta con dos fuentes inspiradas en personajes y símbolos relacionados con la historia de Texcoco.

La obra tuvo una inversión de 5.5 millones de pesos, mientras que la iluminación del portal Francisco I. Madero representó otros 450 mil pesos. En total, el proyecto alcanzó una inversión de 5 millones 950 mil pesos.

Las nuevas fuentes incluyen esculturas del Rey Poeta Nezahualcóyotl y del dios Tláloc, además de figuras de una serpiente, una rana y un colibrí. También fueron incorporados personajes históricos vinculados con la educación, la cultura y la vida pública de Texcoco.

Entre ellos se encuentran Catalina de Bustamante, reconocida por fundar la primera escuela para señoritas indígenas en América; Fray Pedro de Gante, relacionado con la labor educativa hacia pueblos originarios; José María Luis Mora, destacado por su pensamiento liberal y su defensa de la educación, y Silverio Pérez, figura de la tauromaquia y quien ocupó en tres ocasiones la presidencia municipal de Texcoco.

Durante la inauguración, Rosa María Olivares Rodríguez, presidenta del Comité Vecinal del Centro, agradeció al alcalde por atender la petición de mejorar el jardín municipal.

La representante vecinal afirmó que los habitantes habían solicitado una renovación del espacio, pero que el resultado fue mayor al esperado. Señaló que las nuevas fuentes permiten recuperar un lugar público y, al mismo tiempo, recordar parte de la historia de Texcoco.

Por su parte, Jaime Heredia Ángeles, director de Enlace con Estados y Municipios del Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal (INAFED), reconoció el trabajo realizado por la administración de Nazario Gutiérrez.

El funcionario destacó que los recursos generados mediante los impuestos de la ciudadanía fueron destinados a obras públicas y consideró que el mejoramiento de la imagen urbana puede contribuir a fortalecer la economía local.

El alcalde Nazario Gutiérrez Martínez aseguró que uno de los objetivos de su administración es entregar un Texcoco renovado, con mejores servicios públicos y espacios más atractivos para habitantes y visitantes.

Explicó que las fuentes no fueron diseñadas únicamente como elementos decorativos, sino con símbolos que buscan reforzar la identidad de la población y contribuir a atraer visitantes al centro del municipio.

El maestro cantero Ángel Octaviano González explicó que la elaboración de las piezas representó un trabajo técnico especializado. Para construirlas se utilizaron 70 toneladas de cantera negra, material que después del proceso de tallado y modelado quedó reducido a un peso final de 20 toneladas entre ambas esculturas.

Gutiérrez Martínez también recordó otras acciones realizadas durante su administración, entre ellas la rehabilitación de cuatro mil fachadas, la remodelación del bulevar de acceso, trabajos de mantenimiento en el jardín municipal y los portales, además de la instalación de nuevo alumbrado.

Con la inauguración de las fuentes de Nezahualcóyotl y Tláloc, el gobierno municipal señaló que se completa una etapa de recuperación de la imagen del centro de Texcoco.

Durante el evento, habitantes de Coatlinchán también expresaron su reconocimiento al alcalde mediante una pancarta en la que agradecieron que un elemento representativo de su comunidad formara parte del corazón del municipio.

Las autoridades señalaron que las nuevas fuentes representan ahora un punto de encuentro para los texcocanos y un espacio que combina historia, cultura e imagen urbana.