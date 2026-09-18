Caen 3 operadores de “La Unión Tepito” en casa de resguardo de armas en Iztapalapa

Detenidos Integrantes de "La Unión Tepito" detenidos. (SSC)

La policía capitalina detuvo a Román Martín “N”, de 63 años de edad, operador de una facción de “La Unión Tepito”; así como a Norma Alejandra “N”, de 61 años, y Jonathan Obrayan “N”; de 41 años, también operadores de la misma célula delictiva, dedicada a la compra, venta y distribución de droga, así como a la venta de armas de fuego.

Las autoridades capitalinas trabajaron en coordinación con la Fiscalía General de Justicia (FGJ), con apoyo de la Guardia Nacional (GN) y la Secretaría de Marina (SEMAR) para el aseguramiento de dos inmuebles presuntamente utilizados para el almacenamiento y comercialización de armas de fuego y narcóticos en la colonia Santa Cruz Meyehualco.

El primer cateo se realizó en un domicilio ubicado en la calle 67, mientras que la segunda tuvo lugar en un inmueble de la calle Francisco Javier Mina, en la misma colonia.

Durante los cateos fueron aseguradas cuatro armas de fuego largas, dos armas de fuego cortas, cuatro kilogramos de marihuana, una presentación a granel de la misma sustancia y otra más de metanfetamina.

Estos sujetos, junto con lo asegurado, fueron trasladados ante el agente del Ministerio Público.