Cae “El Fideos”, sicario de “El Felipe”, de “La Unión Tepito”

Ángel Ramses López Martínez, alias “El Fideos”

De acuerdo con trabajos de inteligencia e investigación policial, Ángel Ramses López Martínez, alias “El Fideos”, presuntamente se desempeña como uno de los sicarios de “El Felipe”, identificado como uno de los jefes de dicha célula.

Asimismo, los detenidos estarían relacionados con el homicidio de dos mujeres ocurrido el 16 de septiembre en calles de la colonia Morelos.

La acción policial se registró cuando los uniformados llevaban a cabo vigilancias móviles cuando detectaron a los sujetos manipulando un arma de fuego y diversas bolsas de posibles narcóticos, en el cruce de las calles Claridad y González Ortega, en la colonia Morelos.

Los oficiales se aproximaron y les realizaron una revisión preventiva, conforme al protocolo de actuación policial.

Durante la inspección, fueron halladas un arma de fuego larga de color negro, un arma corta, nueve cartuchos, 98 bolsitas con marihuana, 95 bolsitas con metanfetamina y 99 bolsitas con cocaína, además de una báscula gramera, dinero en efectivo y un teléfono celular.