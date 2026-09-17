Nazario Guitierrez arranca el programa “Pasitos con Futuro” en Texcoco

Nazario Gutiérrez, presidente municipal de Texcoco, encabezó el inicio del programa “Pasitos con Futuro”, una iniciativa orientada a fortalecer la equidad y el bienestar integral de la niñez en el municipio. La entrega inaugural se llevó a cabo durante la mañana de este jueves en el Jardín de Niños Gabriela Mistral, ubicado en la Unidad Habitacional Las Vegas.

​Este programa social tiene como objetivo principal distribuir pares de tenis a la totalidad de las alumnas y alumnos inscritos en los jardines de niños públicos de la demarcación. Con esta estrategia, el gobierno local busca impactar de manera directa a la economía de las familias texcocanas, asegurando que las infancias cuenten con el calzado adecuado para su desarrollo diario.

​Durante el acto protocolario, el alcalde manifestó su satisfacción por la puesta en marcha de este proyecto y reafirmó el compromiso de su administración para extender el beneficio a cada una de las comunidades que integran Texcoco.

​“Me da mucha alegría saber que este apoyo seguirá llegando a cada comunidad de nuestro municipio. Porque nuestros pequeños merecen crecer con las mismas oportunidades y caminar siempre hacia un mejor futuro”, destacó el munícipe.

​La iniciativa forma parte de la agenda municipal enfocada en el desarrollo social, la educación y el respaldo económico familiar. De acuerdo con las autoridades locales, los operativos de entrega continuarán de forma gradual en los demás planteles preescolares públicos del municipio durante los próximos días, garantizando que el apoyo alcance la cobertura total estipulada.

El objetivo de esta iniciativa es llegar a entregar 30 mil pares de tenis para el ciclo escolar 2026-2027 (23,400 para primaria y 6,600 para preescolar).