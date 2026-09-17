Exigen al TJACDMX investigar presuntos casos de extorsión del alcalde de ÁO

Protesta Protesta contra alcalde de Álvaro Obregón. (Especial)

En representación de más de 370 empleados de la Plaza Distrito Pedregal “The Lifestyle” que se ubica en la Alcaldía Álvaro Obregón, un centenar de trabajadores solicitó al Magistrado Presidente del Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México, Andrés Ángel Aguilera Martínez, hacer justicia y garantizar la apertura de sus fuentes de ingreso que fueron clausuradas de manera ilegal porque los propietarios se negaron a ser extorsionados por funcionarios a cargo del Alcalde Javier López Casarin.

Durante su plantón y bloqueo, los inconformes encabezados por Jennifer Echeverria, exigieron al Alcalde de Álvaro Obregón, Javier López Casarin, detener la represión y las agresiones físicas en contra de quienes a través del comercio se ganan la vida en dicha plaza.

Señaló que desde el pasado mes de julio los propietarios de cinco restaurantes y tres kioscos fueron sancionados con sellos de suspensión de actividades y posteriores clausuras tras negarse a ser extorsionados por personal de la Dirección General de Gobierno y de la Dirección de Vía Pública de la demarcación por lo que se iniciaron juicios que han tenido fallo a favor por parte del Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México y aun así no han sido reabiertos los negocios.

Detalló que lo anterior generó conflicto legal en contra de la Alcaldía por la clausura, daños, lesiones e invasión a propiedad privada y reiteró que desde el 17 de Julio el Tribunal ha otorgado 5 suspensiones con efectos restitutorios ordenando levantamiento de suspensión/clausura y retiro de sello.

Por el contrario, aseguró que el pasado 14 de septiembre con exceso de fuerza de personal de la policía auxiliar y de funcionarios de Vía Pública de la Alcaldía fue retirado uno de los kioscos de la Plaza Distrito Pedregal “The Lifestyle”, localizada en Boulevard de La Luz 270, Jardines Del Pedregal, a pesar de ser propiedad privada.

Ahí el Director de Gobierno, David Alberto Franco Pérez y el Director de Vía Pública, Francisco Agama Díaz, retiraron propiedad privada, añadió.

.Ante esta situación donde, aseguró, ha habido compañeros con lesiones físicas realizadas por autoridades a cargo del Alcalde, Javier López Casarín, hizo un llamado a la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada así como al Secretario de Seguridad Ciudadana de la CDMX, Pablo Vázquez Camacho, a prohibir al personal adscrito a la demarcación el uso de la fuerza física en contra de quienes defienden su fuente de empleo en dicha plaza comercial.

Ante esta situación donde, aseguró, ha habido compañeros con lesiones físicas realizadas por autoridades a cargo del Alcalde, Javier López Casarín, hizo un llamado a la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada así como al Secretario de Seguridad Ciudadana de la CDMX, Pablo Vázquez Camacho, a prohibir al personal adscrito a la demarcación el uso de la fuerza física en contra de quienes defienden su fuente de empleo en dicha plaza comercial.

En la movilización realizada frente al Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México para llamar al Magistrado Presidente Andrés Ángel Aguilera Martínez, a que falle a favor de la justicia y detenga el despojo que de sus fuentes de trabajo hace el Alcalde Javier López Casarín, dio a conocer que son más de 370 los trabajadores afectados de manera directa y de ellos 162 son mujeres de las cuales 78 son madres solteras y por tanto el único sustento de su hogar pero además de afectan 900 empleos indirectos.

A las afueras de las oficinas del Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México, localizado en la calle de Nebraska, número 825, colonia Nápoles, los representantes legales de los establecimientos mercantiles afectados con casi tres meses de cierre, aseguraron que la ubicación de los negocios está en propiedad privada, aunque la Alcaldía quiera argumentar que están en vía pública ya que el dicho se ha acreditado con Escritura de 1978 debidamente inscrita y pericial de medición de tierra.

Señalaron que los negocios también están legalmente constituidos y ofrecen al público alimentos y bebidas para toda la familia con horarios acorde a lo establecido por las diferentes autoridades tanto locales como federales.