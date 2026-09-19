MC impulsa primeros auxilios en atención psicológica durante emergencias

Simulacro de sismo: ¿A qué hora sonará la alerta sísmica en CDMX y Edomex? (Cuartoscuro)

El grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano en el Congreso local propuso fortalecer la incorporación de los primeros auxilios psicológicos en la atención de emergencias en la Ciudad de México, ello, ante situaciones como accidentes, incendios, sismos, inundaciones o hechos violentos, en los que una persona puede estar físicamente fuera de peligro y al mismo tiempo puede atravesar una crisis emocional.

La diputada Luisa Fernanda Ledesma Alpízar planteó exhortar a la Secretaría de Salud, a la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, así como a las 16 alcaldías, a trabajar de manera coordinada para incorporar esta herramienta a los mecanismos de primera respuesta.

La propuesta busca que, además de atender lesiones, controlar riesgos y proteger a la población, el personal que tiene el primer contacto pueda identificar cuando una persona presenta miedo intenso, ansiedad, confusión, llanto, desorientación, bloqueo emocional o dificultades para tomar decisiones después de vivir o presenciar una situación potencialmente traumática.

Detalló que los primeros auxilios psicológicos consisten en brindar apoyo humano y práctico durante una crisis; entre las acciones se encuentran identificar las necesidades inmediatas de la persona, ayudarla a recuperar la calma y sentirse segura, ofrecer información clara, facilitar el acceso a redes de apoyo y servicios disponibles, así como canalizarla con especialistas cuando requiera atención profesional.

Ledesma Alpízar aclaró que esta intervención no sustituye una terapia psicológica o psiquiátrica ni implica realizar diagnósticos, por lo que la iniciativa tampoco pretende convertir al personal de protección civil, seguridad, salud o de las alcaldías en terapeutas.

En cambio, busca que quienes participan en la primera respuesta reciban capacitación y tengan claridad sobre cómo actuar ante una persona que se encuentra emocionalmente en crisis, además de establecer rutas de canalización hacia los servicios especializados de salud mental.

La propuesta también contempla atención específica para grupos que pueden enfrentar mayores condiciones de vulnerabilidad durante una emergencia, entre ellos niñas, niños y adolescentes, personas adultas mayores, personas con discapacidad y víctimas de violencia.

La diputada señaló que la Ciudad de México ya cuenta con antecedentes en esta materia; recordó que después del sismo de septiembre de 2017 se implementó el programa “Estoy Contigo”, mediante el cual se brindó atención psicológica y psiquiátrica a personas afectadas, además del despliegue de brigadas de primeros auxilios psicológicos en albergues y puntos críticos.

La propuesta parte de estas capacidades existentes para plantear una mayor coordinación entre las instituciones encargadas de atender emergencias y los servicios de salud mental, con el objetivo de que la atención emocional no dependa de intervenciones aisladas y pueda formar parte de la respuesta inicial.

De acuerdo con la legisladora, atender las afectaciones emocionales desde los primeros momentos puede permitir identificar oportunamente a quienes requieren atención especializada y evitar que las consecuencias de una emergencia queden únicamente en el ámbito físico.