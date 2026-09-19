Murió “Fortunata”, una de las jirafas más longevas del mundo; vivía en el Zoológico de Chapultepec

Muerió "Fortuna" la jirafa más longeva de Chapultepec

La Secretaría del Medio Ambiente (Sedema) de la Ciudad de México dio a conocer que “Fortunata”, la jirafa emblemática del Centro de Conservación de Vida Silvestre Chapultepec, murió a los 36 años y cinco meses de edad.

Sedema detalló que “Fortunata” era la jirafa más longeva de la Ciudad de México, así como en una de las más longevas del país y del mundo.

Durante su vida fue madre de al menos 10 crías y abuela de varias generaciones, por lo que deja un importante legado para la conservación de su especie y una huella entrañable en la historia de Chapultepec.

“Su extraordinaria longevidad representa un logro del cuidado profesional, médico veterinario, nutricional y zootécnico que recibió durante más de tres décadas por parte del personal especializado del Centro”, precisó.

La dependencia aprovechó para reconocer y agradecer públicamente la dedicación de quienes la acompañaron y cuidaron a lo largo de su vida, y se unió a la tristeza de las personas que conocieron y apreciaron a la emblemática jirafa.