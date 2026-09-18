¿A qué hora sonará la alerta sísmica en CDMX? Horario del Simulacro Nacional (Moisés Pablo Nava)

Este sábado 19 de septiembre se llevará a cabo el Segundo Simulacro Nacional 2026, el cual tiene como objetivo fomentar la cultura de la Protección Civil en la población.

En este mes se cumplen 41 años del sismo del 19 de septiembre de 1985, el cual tuvo una cifra de entre 6,000 y 7,000 mil víctimas mortales, de acuerdo con información oficial. Asimismo, se cumple 9 años del sismo ocurrido en 2017.

¿A qué hora sonará la alerta sísmica en CDMX?

De acuerdo con información oficial, el simulacro se realizará a las 12:00 horas del día.

La alerta sísmica, a cargo del Sistema de Alerta Sísmica Mexicano (SASMEX), está manejada por el Centro de Instrumentación y Registro Sísmico, A.C. (CIRES, A.C). Asociación Civil especializada en la investigación científica y tecnológica de instrumentación sísmica.

¿Dónde sonará la alerta sísmica?

El Gobierno de México informó que la alerta sísmica a través de dos maneras: la alerta sísmica y vía celular.

La alerta sísmica con la señal oficial del SASMEX sonará por los altoparlantes, radio AM/FM y en la TV comercial.

En el caso de vía celular solo funcionará con equipos compatibles por medio de un mensaje con sonido y la vibración del dispositivos.

¿Quién está a cargo del simulacro?

Este simulacro está a cargo de Laura Velázquez Alzúa, titular de la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC), por instrucciones de la presidenta Claudia Sheinbaum.