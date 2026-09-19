Vinculan a proceso a hombre que abusó sexualmente de su hija

Detenido Ángel "N". (FGJCDMX)

Un juez vinculó a proceso de Ángel “N”, hombre que presuntamente abusó sexualmente de su hija de 12 años.

De acuerdo con la investigación, el 30 de mayo de 2026, la madre observó que su hija tenía lesiones en los brazos y le preguntó qué había ocurrido. La adolescente relató que, durante la primera semana de mayo, su padre habría realizado tocamientos de naturaleza sexual en su contra mientras se encontraba en su habitación, y refirió que conductas similares habrían sucedido anteriormente, por lo que se presentó la denuncia correspondiente.

A partir de la denuncia, el agente del Ministerio Público recabó dictámenes periciales en psicología y medicina que, junto con los demás datos de prueba, permitieron solicitar y obtener una orden de aprehensión contra Ángel “N”, la cual fue ejecutada por agentes de la Policía de Investigación (PDI) el 14 de septiembre en la alcaldía Benito Juárez. Posteriormente, trasladaron al imputado al Reclusorio Preventivo Varonil Oriente.

Durante la audiencia, con los datos de prueba, el juez vinculó a proceso de Ángel “N”, quien permanecerá en prisión preventiva. Además, se fijó un plazo de tres meses para el cierre de la investigación complementaria.