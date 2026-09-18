Detienen a hombre por tirar basura en un tiradero clandestino de Texalpa

Un hombre fue detenido por elementos de la Dirección de Seguridad Ciudadana de Ecatepec luego de ser sorprendido tirando basura en un tiradero clandestino ubicado en la parte alta de Texalpa, mientras trabajadores del gobierno municipal realizaban labores de limpieza en el mismo sitio.

El hecho ocurrió durante un recorrido realizado por la presidenta municipal, Azucena Cisneros Coss, quien acudió a la zona para conocer las necesidades de los habitantes y supervisar las acciones que se llevan a cabo para retirar los residuos acumulados durante varios años.

Al llegar al tiradero clandestino, la alcaldesa observó al hombre cuando utilizaba un “diablito” para transportar los desechos y depositarlos en el lugar. “Vean nada más, ahí está tirando la basura. Eso es lo que sucede, aquí tiran la basura, agarran los espacios públicos como basurero”, señaló.

Ante esta situación, elementos de la Dirección de Seguridad Ciudadana procedieron a detener al sujeto, debido a que tirar basura en la vía pública está prohibido por el Bando Municipal 2026 de Ecatepec.

De acuerdo con el gobierno municipal, las personas que sean sorprendidas depositando residuos en la vía pública pueden recibir una multa de hasta 11 mil pesos, además de un arresto de hasta 36 horas.

Durante su recorrido, Cisneros Coss también escuchó las demandas de los habitantes de Texalpa, principalmente relacionadas con la venta irregular de terrenos. Posteriormente, acudió al sitio utilizado como vertedero clandestino, donde trabajadores de la Dirección de Servicios Públicos comenzaron con el retiro de los residuos.

Carlos Cruz Ramos, director de Servicios Públicos, explicó que el área utilizada como basurero clandestino tiene una extensión aproximada de cinco mil metros cuadrados. Señaló que el gobierno municipal decidió intervenir después de las peticiones realizadas por los habitantes de la comunidad.

Para realizar las labores de saneamiento, se desplegaron 10 camiones, un minicargador y dos retroexcavadoras. Con esta maquinaria, los trabajadores comenzaron a retirar la basura acumulada en el terreno.

El funcionario estimó que los trabajos podrían permitir retirar por lo menos 100 camiones llenos de basura, debido a la gran cantidad de residuos que se encuentran acumulados en el lugar.

La detención del hombre ocurrió mientras las labores de limpieza estaban en marcha. De acuerdo con el comunicado municipal, el sujeto continuó depositando basura en la zona a pesar de que en el lugar se encontraban trabajadores y maquinaria retirando los desechos.

Más tarde, durante su participación en la Mesa de Paz realizada en la comunidad de Buenavista, la presidenta municipal recordó el incidente y afirmó que existe una política de cero tolerancia para quienes tiren basura en espacios públicos.

El Bando Municipal 2026 establece, en su artículo 160, la prohibición de depositar en la vía pública desechos y residuos sólidos domésticos, muebles, escombros, materiales de excavación y otros residuos derivados de actividades industriales, comerciales o de servicios.

Las sanciones contempladas son multas de 60 a 100 veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), o un arresto inconmutable de 24 a 36 horas.

El gobierno municipal señaló que estas medidas forman parte de las acciones para mantener libres de basura las calles y barrancas de Ecatepec. También destacó que durante el año pasado y la actual temporada de lluvias no se han registrado graves inundaciones ni afectaciones a la integridad o patrimonio de las personas, situación que atribuyó a los trabajos de retiro de residuos realizados en diferentes puntos del municipio.