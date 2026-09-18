Aseguran 1.3 toneladas de metanfetamina y 10 kilos de fentanilo en Aduana de Tijuana

Detenido Drogas aseguradas en aduana. (SSPC)

Autoridades aseguraron aproximadamente mil 357 kilos de metanfetamina y 10 kilos de fentanilo, en la Aduana de Tijuana, Baja California.

Durante la inspección se contó con el apoyo del ejemplar canino RINI, especializado en la detección de sustancias ilícitas, su participación permitió identificar mercancía que se encontraba oculta al interior de diversas cajas. Ante los indicios detectados, se realizó una revisión detallada del cargamento, con lo que se localizaron las sustancias ilícitas.

Lo asegurado fue puesto a disposición del agente del Ministerio Público correspondiente, quien continuará con las indagatorias subsecuentes.