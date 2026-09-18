IECM pone 568 publicaciones digitales sobre democracia al alcance de la ciudadanía

Biblioteca Electrónica del Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM)

La ciudadanía puede consultar de manera gratuita 568 publicaciones digitales sobre democracia, participación ciudadana, procesos electorales, derechos y otros temas de interés público a través de la Biblioteca Electrónica del Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM), que suma 78 mil 926 descargas durante 2026.

Más de la mitad de estas consultas corresponden a contenidos relacionados con la cultura democrática y la formación cívica, categoría que concentra 40 mil 693 descargas, equivalentes al 51.6 por ciento del total registrado en lo que va del año.

Entre los materiales disponibles se encuentran 43 publicaciones en formato ePub, una opción que permite acceder a los contenidos desde distintos dispositivos electrónicos y facilita su lectura.

Entre las obras que han despertado mayor interés se encuentra la colección Clásicos de política y democracia. Sus tres primeros tomos se encuentran entre los materiales más descargados: Vida en comunidad, tomo 3, registra mil 791 descargas; Derechos y libertades de las mujeres, tomo 1, suma mil 617, y Sobre el contrato social y la democracia moderna, tomo 2, alcanza mil 603.

La oferta también incluye materiales relacionados directamente con la vida electoral y la participación ciudadana. Entre ellos están la Guía Ciudadana y la Memoria del Foro Nacional “Experiencias técnico-operativas del Proceso Electoral del Poder Judicial desde lo local”, que también figuran entre las publicaciones consultadas por las personas usuarias.

Después de los contenidos sobre cultura democrática, la categoría de participación ciudadana concentra 13 mil 96 descargas, equivalentes al 16.6 por ciento. Le siguen los materiales sobre procesos electorales, con 11 mil 764 consultas (14.9 por ciento); otros temas, con 11 mil 604 (14.7 por ciento), y normativa electoral, con mil 769 descargas (2.2 por ciento).

La Biblioteca Electrónica reúne así materiales que pueden ser utilizados tanto para consulta general como para conocer conceptos y procesos relacionados con la democracia y la participación ciudadana. El catálogo está disponible de manera gratuita a través del portal del IECM.