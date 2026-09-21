18 nuevos puentes para conectar el oriente del Edoméx: Sheinbaum

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo destacó la construcción de 18 nuevos puentes vehiculares en el oriente del Estado de México, obras que tendrán una inversión conjunta de alrededor de 3 mil 800 millones de pesos y que buscan mejorar la movilidad y conexión entre distintos municipios de esta región.

Durante la presentación de su Segundo Informe de Gobierno, y acompañada por la gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez Álvarez, Sheinbaum explicó que estas obras forman parte de las acciones contempladas para atender las necesidades de infraestructura de una de las zonas con mayor población de la entidad.

La presidenta detalló que 995 millones de pesos serán destinados a la construcción de infraestructura con una extensión de 5.7 kilómetros, que contempla trabajos en municipios como Chimalhuacán, Ecatepec, Ixtapaluca, Chalco, Valle de Chalco y La Paz.A esta inversión se suman aproximadamente 2 mil millones de pesos para la construcción de los dos Puentes Alameda Oriente, que tendrán una longitud conjunta de 1.2 kilómetros y que también forman parte de los proyectos para mejorar la conectividad de esta zona del Estado de México.

Para este año se contempla destinar cerca de 900 millones de pesos para iniciar los trabajos de los primeros nueve puentes vehiculares. Las obras estarán distribuidas en diferentes municipios y buscan atender puntos donde actualmente existen problemas de circulación y conexión vial. Entre los proyectos se encuentran los puentes Los Olivos y Xaltipac, ubicados en Chimalhuacán, así como el puente de avenida 5 de Mayo, en Ecatepec.

También está contemplado el Distribuidor Vial Tlapacoya-López Mateos, que se ubicará entre los municipios de Ixtapaluca y Chalco. En La Paz se realizará el Puente del Salado, mientras que en Tlalnepantla se trabajará en los cruces de Aquiles Serdán y Río de los Remedios. Otro de los proyectos será el puente que permitirá dar continuidad entre avenida Las Torres y Eje 10, en Valle de Chalco, con el objetivo de mejorar los desplazamientos de quienes utilizan esta zona.

La lista de obras también contempla el Puente Alfredo del Mazo, ubicado entre Ixtapaluca y Valle de Chalco, así como la rehabilitación del puente vehicular San Lorenzo. Dentro de los proyectos se encuentran además las llamadas gasas de acceso a la Universidad Politécnica de Chimalhuacán, una obra de aproximadamente 1.2 kilómetros que permitirá mejorar la conexión hacia una zona industrial.

De acuerdo con lo informado durante el Segundo Informe de Gobierno, las obras forman parte del Plan Oriente, programa que contempla un total de 121 acciones y programas para atender las necesidades de esta región del Estado de México. El Plan Oriente está dirigido a una zona donde habitan más de 10 millones de mexiquenses, por lo que las autoridades han planteado diferentes proyectos relacionados con infraestructura, movilidad, agua, servicios y otras áreas.

La construcción de los puentes se realizará de manera gradual. Durante 2026 comenzarán los primeros trabajos, mientras que los proyectos restantes continuarán en los siguientes meses. La totalidad de los 18 puentes vehiculares tiene como horizonte de conclusión el año 2027, por lo que los últimos siete proyectos están contemplados para ese año.

Con estas obras, el gobierno federal y el gobierno del Estado de México buscan mejorar las condiciones de movilidad en el oriente de la entidad y facilitar la conexión entre municipios que diariamente concentran una importante cantidad de vehículos y población. La infraestructura forma parte de los proyectos anunciados para fortalecer la atención a las necesidades de los habitantes del oriente mexiquense y mejorar la comunicación entre distintas zonas urbanas, industriales y educativas de la región.