Con Caravanas Itinerantes por la Justicia Social, brindan asesoría legal y apoyo psicológico gratuito a mexiquenses

Edomex

Con Caravanas Itinerantes por la Justicia Social, el gobierno del Estado de México acerca servicios gratuitos a las mexiquenses que requieren orientación en temas familiares como divorcio, guarda y custodia, pensión alimenticia y reconocimiento de paternidad, así como acompañamiento jurídico para presentar denuncias por violencia.

La Secretaría de las Mujeres informó que, durante este año han otorgado mil 038 servicios de asesoría legal, atención psicológica y trabajo social, con el propósito de garantizar el respeto a los derechos de las mujeres y su acceso a una vida libre de violencia.

“Yo invito a todas las mujeres a que acudan a las Caravanas Itinerantes que la gobernadora gestiona a todos los municipios del Estado de México, aquí se les brinda atención de primer contacto, y posteriormente, se les canaliza a la Unidad más cercana”, declaró la trabajadora social de la dependencia estatal, Grissel Sedano.

Esta iniciativa llega a los 125 municipios de la entidad. El programa está coordinado por la Consejería Jurídica, la cual otorga servicios y trámites de más de 30 dependencias estatales y federales para que la población pueda resolver asuntos relacionados con su patrimonio e identidad.

Para consultar los municipios que visitarán las Caravanas está disponible la página caravanas.edomex.gob.mx. Esta semana ofrecerán atención en Zumpahuacán, Villa Guerrero, Acolman y Cuautitlán Izcalli, donde la población podrá acudir a los módulos de las Secretarías del Campo, Bienestar, Mujeres y Movilidad, así como del Poder Judicial, el Instituto Mexiquense de la Vivienda Social, el Registro Civil, el Instituto Federal de Defensoría Pública y el Colegio de Notarios, entre otras instituciones.