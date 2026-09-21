Conmemoran 85 aniversario de la PBI con la graduación de 200 policías

Graduación 224 cadetes concluyeron su formación profesional y se sumarán a los distintos servicios que brinda la PBi. (SSC)

La Policía Bancaria e Industrial (PBI) de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) conmemoró 85 años de creación, periodo en el que ha brindado seguridad al Gobierno de la Ciudad de México y a los sectores bancario, industrial y comercial, consolidándose como una corporación especializada en la atención de estos servicios.

Con este reconocimiento, se llevó a cabo la ceremonia de graduación de las generaciones 361, 362, 363, 364, 365, 366 y 367, en la que 224 cadetes concluyeron su formación profesional y se sumarán a los distintos servicios que brinda la PBI, entre ellos, seguridad intramuros, protección a personas funcionarias y seguridad en el traslado de valores, así como funciones de guías técnicos de la Dirección General de Atención Especializada para Adolescentes, agentes de seguridad procesal y agentes de seguridad ciudadana.

El titular de la SSC, Pablo Vázquez Camacho, resaltó que en ocho décadas de existencia, la PBI está conformada por más de 16 mil policías. A los graduados les exhortó a que cada jornada sea una nueva oportunidad para facilitar el acceso y el libre ejercicio de los derechos para todas las personas, traduciendo su amor por la patria y por la ciudad en propósito de servicio.

“Que su trabajo contribuya al fortalecimiento de nuestra policía, la mejor policía que tiene este país y en su servicio abanderan siempre los valores de nuestra institución, honrando cada día el vínculo que nos une con la sociedad y contribuyendo en la construcción de una ciudad siempre más segura, más justa y en paz”.

“Estamos en un momento clave de la historia de la Policía de la Ciudad de México, en el que la jefa de gobierno, Clara Brugada Molina, nos ha llamado a materializar la estrategia de seguridad y construcción de paz y a transformar trabajando con proximidad directamente en el territorio, la vida y el entorno en nuestras comunidades.

“Hoy la policía se hace más fuerte, hoy renovamos el compromiso que adquirió esta corporación hace 85 años, hagan suya la misión de proteger la integridad y la vida de todas las personas y hagan frente a los sacrificios y retos que conlleva esta protección con la certeza de que cada jornada es una nueva oportunidad para facilitar el acceso y el libre ejercicio de los derechos para todas las personas, traduciendo su amor por la patria y por la ciudad en propósito de servicio”, dijo el jefe de la policía capitalina.

Graduación 224 cadetes concluyeron su formación profesional y se sumarán a los distintos servicios que brinda la PBI. (SSC)

En su oportunidad, el comisario jefe Oswaldo Cantellano Ledezma, director general de la PBI, destacó que los 85 años de la corporación, que comenzó el 21 de septiembre de 1941, dijo que alcanzar este aniversario no es obra de la casualidad, sino de la disciplina inquebrantable que caracteriza a quienes visten el uniforme y de la voluntad y esfuerzo encomiables de los que los antecedieron y dejaron sus mejores años en el cumplimiento de su deber.

“Llegando incluso a perder la vida para lograrlo, por ello, miramos con orgullo nuestro pasado y vemos con esperanza hacia el futuro que se materializa a cada instante frente a nosotros”.

En representación de las siete generaciones, la cadete Cyntia Janet Martínez, llamó a sus compañeras y compañeros a portar con orgullo el uniforme y hacer siempre lo correcto para honrar a la institución y a sus familias.

“Aceptamos este compromiso con la firme convicción de ser personas íntegras, de portar con orgullo este uniforme y de hacer siempre lo correcto para honrar a nuestra institución y a nuestras familias. Gracias a nuestras familias, gracias a la Policía Bancaria e Industrial y gracias a esta Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, por contribuir para que tengamos acceso a esta oportunidad, que representa el inicio de una vida laboral, ejercida con la nobleza de lo que representa ser policía y con el honor de brindar nuestro servicio a la sociedad”; enunció la cadete.