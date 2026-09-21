Van más de 2 millones de pruebas de alcoholimetría en 23 años de “Conduce Sin Alcohol”

Alcoholímetro Programa Conduce Sin Alcohol. (SSC)

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) conmemoró 23 años del programa “Conduce sin Alcohol”, que desde 2003 ha realizado más de dos millones 400 mil pruebas de alcoholimetría para prevenir hechos de tránsito relacionados con el consumo de bebidas alcohólicas y proteger la integridad de las personas conductoras.

Las autoridades informaron que de octubre de 2024 a septiembre de 2026, se han aplicado cerca de 100 mil pruebas de alcoholimetría, de las cuales más de 25 mil conductores resultaron positivos y fueron llevados al Centro de Sanciones Administrativas, conocido como “Torito”.

En estas acciones, 24 mil 624 vehículos han sido remitidos a diferentes depósitos vehiculares, mientras que el programa ha operado en ocho mil 710 puntos instalados en las 16 alcaldías de la Ciudad de México.

Específicamente, entre el 11 y el 20 de septiembre, personal de la SSC, adscrito al Programa “Conduce Sin Alcohol. Fiestas Patrias 2026”, realizó 121 mil 561 pruebas AlcoStop, correspondientes al ambiente interior de los vehículos, y mil 242 pruebas de alcoholimetría, mediante aire espirado.

Como resultado, 434 conductores superaron el límite permitido de alcohol, por lo que 429 vehículos fueron remitidos a un depósito vehicular.