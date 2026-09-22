Aseguran 13 toneladas de cigarrillos ilegales en 6 cateos en Cuauhtémoc y VC

Cateo Cigarrillos ilegales asegurados. (SSC)

Autoridades ejecutaron seis órdenes de cateo en diversos inmuebles, donde aseguraron 13 toneladas de tabaco ilegal empaquetado en cajas para su distribución, en las alcaldías Cuauhtémoc y Venustiano Carranza.

En este decomiso participaron elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Secretaría de Marina (Marina), Fiscalía General de la República (FGR), a través de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), y Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México, con información del Centro Nacional de Inteligencia (CNI).

Mediante labores de investigación de gabinete y campo, los agentes de seguridad identificaron seis inmuebles relacionados con la venta y distribución de tabaco ilegal en las alcaldías Venustiano Carranza y Cuauhtémoc.

Durante las diligencias, las autoridades aseguraron aproximadamente 650 mil cajetillas de cigarros, además de diversas dosis de droga, mercancía apócrifa y cartuchos de diferentes calibres.

Lo asegurado fue puesto a disposición del agente del Ministerio Público, en tanto, los inmuebles quedaron sellados y bajo resguardo policial.