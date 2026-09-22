Aseguran 13 toneladas de cigarrillos ilegales en 6 cateos en Cuauhtémoc y VC

Autoridades ejecutaron seis órdenes de cateo en diversos inmuebles, donde aseguraron 13 toneladas de tabaco ilegal empaquetado en cajas para su distribución, en las alcaldías Cuauhtémoc y Venustiano Carranza.
En este decomiso participaron elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Secretaría de Marina (Marina), Fiscalía General de la República (FGR), a través de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), y Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México, con información del Centro Nacional de Inteligencia (CNI).
Mediante labores de investigación de gabinete y campo, los agentes de seguridad identificaron seis inmuebles relacionados con la venta y distribución de tabaco ilegal en las alcaldías Venustiano Carranza y Cuauhtémoc.
Durante las diligencias, las autoridades aseguraron aproximadamente 650 mil cajetillas de cigarros, además de diversas dosis de droga, mercancía apócrifa y cartuchos de diferentes calibres.
Lo asegurado fue puesto a disposición del agente del Ministerio Público, en tanto, los inmuebles quedaron sellados y bajo resguardo policial.