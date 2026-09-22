Aseguran 13 toneladas de tabaco ilegal durante cateos en la CDMX

Como parte de las acciones para combatir la venta y distribución de tabaco ilegal, autoridades federales y de la Ciudad de México realizaron seis órdenes de cateo en inmuebles ubicados en las alcaldías Venustiano Carranza y Cuauhtémoc, donde fueron aseguradas aproximadamente 13 toneladas de tabaco ilegal.

De acuerdo con la información difundida por las autoridades, las acciones fueron resultado del seguimiento a diversos aseguramientos realizados previamente por la Secretaría de Marina (Semar), la Agencia Nacional de Aduanas de México y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

Los trabajos de investigación permitieron identificar nuevos puntos que presuntamente eran utilizados para almacenamiento y comercialización de productos de tabaco ilegal en la Ciudad de México. Como parte del operativo, las autoridades realizaron seis cateos en coordinación con la Fiscalía General de la República (FGR), el Centro Nacional de Inteligencia y la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC-CDMX).

Durante las diligencias se localizaron alrededor de 13 toneladas de tabaco ilegal, cantidad que equivale aproximadamente a 650 mil cajetillas de cigarros. Según la información oficial, una gran parte de los productos asegurados serían apócrifos. Las autoridades señalaron que este tipo de mercancía representa un problema debido a que se comercializa fuera de los canales legales y puede generar afectaciones relacionadas con la salud y la economía formal. Además del tabaco, durante los cateos fueron aseguradas diversas dosis de droga, mercancía apócrifa y cartuchos de diferentes calibres.

El aseguramiento forma parte de las acciones que realizan las instituciones de seguridad para identificar las redes dedicadas al almacenamiento, distribución y comercialización de productos ilegales. Las autoridades federales destacaron que los resultados obtenidos fueron posibles gracias a los trabajos de investigación y al intercambio de infromación entre distintas instituciones. Esto permitió ubicar los inmuebles donde presuntamente se almacenaban los productos y posteriormente obtener las órdenes judiciales correspondientes para realizar los cateos.

La participación de diferentes dependencias también permitió realizar los operativos de manera coordinada en dos de las alcaldías con mayor actividad comercial de la capital. De acuerdo con la información difundida, los productos asegurados quedaron a disposición de las autoridades correspondientes, quienes deberán continuar con las investigaciones para determinar su procedencia y establecer las responsabilidades legales que correspondan. El operativo también representa un golpe a las actividades relacionadas con la venta de mercancía apócrifa, debido a la cantidad de productos localizados durante las diligencias.

Las autoridades señalaron que continuarán con las acciones de investigación y coordinación para combatir el comercio ilegal de tabaco y otros productos que son introducidos o comercializados fuera de los canales establecidos. En el despliegue participaron elementos de la Semar, Aduanas, la SSPC, la FGR, el Centro Nacional de Inteligencia y la SSC de la Ciudad de México.

Las autoridades federales reconocieron la coordinación permanente con el Gobierno de la Ciudad de México y con la jefa de Gobierno, Clara Brugada, para llevar a cabo este tipo de acciones de seguridad. Los cateos forman parte de una estrategia para dar seguimiento a aseguramientos previos y ubicar otros puntos relacionados con la distribución de productos ilegales en la capital del país.