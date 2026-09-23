Brugada destina 234 mdp para mejorar 189 mercados de la CDMX

Destinan 234 mdp para mejorar 189 mercados de la CDMX





El Gobierno de la Ciudad de México destinará 234 millones de pesos para mejorar 189 mercados públicos durante 2026, con recursos de un millón de pesos para cada centro de abasto.

Con dicha inversión, la administración capitalina prevé que en dos años se hayan canalizado 468 millones de pesos para intervenir 270 mercados, equivalentes a cerca de 80 por ciento de los existentes en la capital.

El nuevo esquema establece que serán los propios locatarios quienes, mediante asambleas, definirán las obras que se realizarán en cada mercado y participarán en la vigilancia del gasto. Para ello se integrarán dos comisiones: una encargada de administrar los recursos y otra de supervisar su ejercicio.

El Gobierno capitalino proporcionará acompañamiento técnico y administrativo durante el proceso.

Los trabajos deberán concentrarse principalmente en prevención de riesgos y protección civil.

Las prioridades son la renovación o reparación de instalaciones eléctricas para evitar cortocircuitos e incendios; instalaciones de gas; redes hidráulicas y sanitarias; así como techumbres, muros e impermeabilización para atender riesgos estructurales y evitar el deterioro de los inmuebles.

Destinan 234 mdp para mejorar 189 mercados de la CDMX

Locatarios decidirán las obras

La jefa de Gobierno, Clara Brugada explicó que el propósito del Programa de Presupuesto Participativo para Mercados Públicos es modificar la forma en que se realizan las obras de mantenimiento, al permitir que quienes trabajan diariamente en estos espacios determinen sus principales necesidades.

“Vamos a formar dos comisiones: la comisión de administración de los recursos y una comisión de vigilancia”, señaló durante la presentación del programa en la Utopía Mixiuhca, en Iztacalco.

Para acompañar los trabajos habrá 60 arquitectas, arquitectos, ingenieras e ingenieros, quienes estarán vinculados directamente con los mercados desde la cotización hasta la ejecución de las obras. Además, cada mercado contará con asesoría técnica y acompañamiento administrativo.

Indicó que los locatarios también podrán elegir a las pequeñas empresas que realicen los trabajos, con la intención de que parte del gasto permanezca en las comunidades. Nueve mercados que requieren intervenciones de mayor magnitud serán atendidos mediante obras a cargo de la Secretaría de Obras y Servicios (SOBSE).

La mandataria recordó que en 2025 fueron atendidos 81 mercados, mientras que para este año están contemplados 189 y para 2027 se prevé apoyar a otros 190. De acuerdo con el programa, los mercados intervenidos en 2025 volverán a recibir apoyo en 2027.

Además, planteó como meta que progresivamente pueda destinarse un millón de pesos anuales a cada mercado.

También destacó la importancia económica de estos centros de abasto. Según los datos presentados por el Gobierno capitalino, generan alrededor de 300 mil empleos y un valor económico anual superior a 10 mil millones de pesos.

La jefa de Gobierno agregó que uno de los pendientes es encontrar mecanismos para reducir costos y mejorar los precios que ofrecen los mercados a las familias capitalinas, por lo que convocó a los locatarios a participar posteriormente en un diálogo sobre este tema.

Diagnóstico en los 340 mercados

La secretaria de Desarrollo Económico, Manola Zabalza Aldama, agregó que el programa forma parte de una estrategia de mantenimiento preventivo y seguridad operacional. Indicó que los mercados constituyen una de las redes de espacios públicos más extensas de la ciudad y que existen 340 mercados en la capital.

Al respecto, informó que, junto con la Secretaría de Obras y Servicios y la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, se realizó un trabajo para identificar las necesidades y riesgos de los mercados.

También precisó que las prioridades serán las instalaciones eléctricas, la operación segura del gas, las condiciones hidrosanitarias y las medidas contra incendios.

La funcionaria detalló que durante 2025 se atendieron 81 mercados y que este año la meta se eleva a 189. Con los recursos previstos para 2026, serán beneficiados alrededor de 41 mil locatarios, mientras que entre 2025 y 2026 se habrá intervenido cerca de 80 por ciento de los mercados públicos de la ciudad.

El programa contempla que, una vez realizadas las asambleas y definidas las necesidades de cada inmueble, se entreguen los recursos para comenzar los trabajos.

Finalemente, Clara Brugada indicó que el objetivo es mantener un esquema periódico de atención para evitar que los mercados tengan que esperar varios años para recibir recursos de mantenimiento.