Museo itinerante MIOS inicia recorrido nacional en el Estado de México

El Museo Itinerante MIOS inició en Ocoyoacac, Estado de México, un recorrido por distintas comunidades del país para acercar contenidos de ciencia, tecnología, arte y cultura a públicos que tienen menor acceso a museos y centros de divulgación científica.

La primera parada del proyecto es el Museo Batalla del Monte de las Cruces, ubicado en La Marquesa, sitio relacionado con uno de los episodios de la primera etapa de la Guerra de Independencia.

El 30 de octubre de 1810, las fuerzas insurgentes encabezadas por Miguel Hidalgo e Ignacio Allende obtuvieron ahí una de sus principales victorias militares.

La iniciativa fue inaugurada previamente en Universum, Museo de las Ciencias de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), y está integrada por más de 30 cubos expositivos con contenidos sobre ciencia, tecnología, biodiversidad, medio ambiente, astronomía, arte y cultura.

MIOS es impulsado por Obsidiana: Ciencia y Cultura por México, en colaboración con la Embajada de Francia en México, el Instituto Francés de América Latina (IFAL), la UNAM y el Instituto Politécnico Nacional (IPN), como parte de las actividades por el Bicentenario de las Relaciones Diplomáticas entre México y Francia.

En la apertura, la presidenta municipal de Ocoyoacac, Nancy Valdez Ruiz, señaló que la llegada del museo representa una oportunidad para acercar a las familias del municipio, particularmente a niñas, niños y jóvenes, al conocimiento científico, el arte y la cultura.

El fundador y director general de Obsidiana, Lamán Carranza, explicó que uno de los objetivos del proyecto es fomentar la curiosidad y el interés por la ciencia desde edades tempranas.

“MIOS quiere despertar la curiosidad, para que una niña o un niño se acerque a la ciencia y no solo aprenda un dato nuevo, sino algo mucho más importante: que él también puede hacerlo”, señaló.

También agradeció al gobierno municipal por recibir el proyecto y al Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal (INAFED) por su acompañamiento en las gestiones para ampliar el recorrido hacia otros municipios.

Por su parte, Mélie Cornet, agregada de Ciencia y Tecnología de la Embajada de Francia en México, destacó la cooperación entre ambos países y la importancia de desarrollar proyectos que acerquen el conocimiento a la población.

José Franco, presidente del Consejo Editorial de Obsidiana, resaltó el significado de iniciar el recorrido en el Monte de las Cruces, al considerar que el sitio permite vincular la memoria histórica con una propuesta dirigida a las nuevas generaciones.

El recorrido de MIOS contempla visitas a municipios, escuelas, comunidades y espacios públicos del país. La propuesta busca trasladar actividades de divulgación científica fuera de los espacios museísticos tradicionales y acercarlas directamente a diferentes públicos.

La iniciativa comenzó su recorrido nacional en Ocoyoacac como parte de las actividades vinculadas con el Bicentenario de las Relaciones Diplomáticas entre México y Francia.