Edomex ampliará su oferta educativa con 113 nuevos espacios de nivel medio superior y superior

El Estado de México contará con 113 nuevos espacios de educación media superior y superior, como parte de la estrategia de ampliación de la oferta educativa en la entidad, informó la presidenta de México, Claudia Sheinbaum.

De acuerdo con el balance presentado por la mandataria, en el nivel medio superior se contempla la construcción de 10 nuevas preparatorias, 10 ampliaciones y 13 reconversiones, además de 52 nuevos Bachilleratos Nacionales “Margarita Maza”.

En cuanto a la educación superior, se incluyen cinco planteles ya inaugurados de la Universidad Nacional Rosario Castellanos, institución que tiene como meta alcanzar 12 campus en el Estado de México. A ello se suman 16 Universidades para el Bienestar “Benito Juárez”.

La expansión busca ampliar las alternativas educativas para estudiantes que concluyen la secundaria y para quienes desean continuar con una carrera universitaria, particularmente mediante la creación y ampliación de planteles en distintas regiones de la entidad.

Más de 2.1 millones de estudiantes reciben apoyos

Sheinbaum también destacó que más de 2.1 millones de estudiantes mexiquenses forman parte de los distintos programas federales de becas y apoyos escolares.

El desglose presentado contempla 560 mil estudiantes de preparatoria beneficiarios de la Beca Universal Benito Juárez; 700 mil alumnas y alumnos de secundaria que reciben la Beca Universal Rita Cetina, y 878 mil niñas y niños de primaria que cuentan con apoyos para útiles y uniformes.

En materia de infraestructura, cerca de 5 mil 500 planteles de Educación Básica y Media Superior cuentan con recursos del programa La Escuela es Nuestra, mediante el cual las comunidades escolares participan en la identificación y definición de las necesidades prioritarias de cada plantel.

La ampliación de la infraestructura y de los apoyos educativos forma parte de las acciones coordinadas entre el Gobierno de México y el Gobierno del Estado de México, encabezado por la gobernadora Delfina Gómez Álvarez.

La mandataria estatal rendirá su Tercer Informe de Gobierno el próximo 30 de septiembre, en el Teatro Morelos de Toluca, donde se prevé un balance de las acciones realizadas durante su administración.