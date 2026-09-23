Aprueban tarifas para regular vehículos eléctricos y licencias; ¡Esto costará!

Hoy No Circula | martes 26 de mayo (Camila Ayala Benabib)

El Congreso de la Ciudad de México aprobó reformas al Código Fiscal capitalino para establecer cuotas de control vehicular para los Vehículos Motorizados Eléctricos Personales (VEMEPE), como los scooters, bicicletas eléctricas y motobicicletas, además de incorporarlos a las licencias de conducir tipo A1 y A2.

Durante la discusión, el diputado Pablo Trejo Pérez, presidente de la Comisión de Hacienda, señaló que las cuotas corresponden al pago por servicios administrativos y no a nuevos impuestos.

Explicó que la reforma contempla derechos por conceptos como alta vehicular, refrendo anual de placa, reposición de tarjeta de circulación, cambio de propietario, domicilio o motor, corrección de datos, expedición de permisos para circular sin placa o tarjeta de circulación y baja del vehículo.

Costo de licencias

De acuerdo con el dictamen, la licencia tipo A1, para conducir motocicletas y VEMEPE, tendrá un costo de 572 pesos por expedición o renovación, mientras que la A2, para vehículos particulares, motocicletas y VEMEPE, será de mil 142 pesos.

Durante el debate, legisladores de Morena, entre ellos Ángel Augusto Tamariz Sánchez, Xóchitl Bravo Espinosa y Valentina Batres Guadarrama, defendieron la reforma al señalar que la regularización permitirá fortalecer el control del padrón vehicular y contribuir a la seguridad de quienes utilizan este tipo de transporte.

La propuesta también fue cuestionada por diputados del PAN, quienes consideraron que la regulación debe concentrarse en establecer reglas de circulación y seguridad vial, y no en generar nuevas cargas económicas para los usuarios.

El diputado Federico Chávez Semerena sostuvo que es necesario ordenar el uso de los VEMEPE, particularmente para definir qué vehículos deben circular por ciclovías y cuáles por el arroyo vehicular, pero cuestionó que el registro implique cobros.

Por su parte, Ricardo Rubio Torres señaló que el dictamen establece cuotas de hasta 750 pesos por alta vehicular, 470 pesos por refrendo, 325 pesos por reposición o cambio de propietario, 300 pesos por permiso y 490 pesos por baja.

El panista también cuestionó que el dictamen señale que no habrá impacto presupuestal adicional, debido a que los trámites se realizarán con los sistemas, personal e infraestructura existentes.

En respuesta, Morena insistió en que se trata de derechos por servicios administrativos y no de impuestos.

El dictamen reforma los artículos 224 y 229 del Código Fiscal local y busca armonizar la legislación fiscal con las disposiciones vigentes en materia de movilidad, así como establecer los derechos y procedimientos administrativos para el registro y control de estos vehículos.