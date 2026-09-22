CEDA y Profeco acuerdan reforzar protección al consumidor y orden comercial

La Central de Abasto y la Procuraduría Federal del Consumidor establecieron mecanismos de coordinación

La Central de Abasto de la Ciudad de México (CEDA) y la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) formalizaron un convenio de colaboración para fortalecer la protección de los consumidores, mejorar la coordinación institucional y promover prácticas comerciales ordenadas y transparentes.

El acuerdo busca generar mayor certeza en las operaciones de compra y venta que se realizan en este centro de distribución, así como reforzar el cumplimiento de las obligaciones establecidas en la normatividad vigente.

La firma contó con la participación del procurador Federal del Consumidor, César Iván Escalante Ruiz, y representantes de la Central de Abasto, quienes señalaron que la coordinación entre ambas instituciones permitirá atender de manera conjunta las necesidades derivadas de la actividad comercial que se desarrolla diariamente en la CEDA.

Alrededor de 350 mil personas acuden cada día a la Central de Abasto para comprar alimentos y otros productos, además de realizar actividades de venta y distribución.

En las labores de abastecimiento participan directamente más de 90 mil comerciantes, productores, prestadores de servicios y trabajadores.

Buscan mayor certeza en las operaciones comerciales

A partir del convenio, la CEDA y Profeco establecerán mecanismos de colaboración orientados a fortalecer el cumplimiento de las obligaciones comerciales y mejorar las condiciones en que se realizan las transacciones.

Los objetivos son facilitar que proveedores y comerciantes tengan mayor claridad sobre sus responsabilidades, al tiempo que los consumidores dispongan de información suficiente para tomar decisiones sobre los productos que adquieren.

La Central de Abasto señaló que, debido a la magnitud de las actividades económicas que concentra, los retos relacionados con el comercio y la protección al consumidor requieren una coordinación permanente entre instituciones.

El convenio contempla la construcción de una agenda de trabajo específica para atender las características de la CEDA, con acciones dirigidas a fortalecer la protección de los consumidores y generar mayor certidumbre para quienes diariamente compran, venden y trabajan en este centro de distribución de la capital.