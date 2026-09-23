Capturan en BJ al “Irving”, líder de “Los Tanzanios” en Iztacalco

Detenidos "Tanzanios" detenidos. (SSC)

Policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) detuvieron a Irving Ricardo “N”, alias “El Irving”, uno de los líderes del grupo criminal denominado “Los Tanzanios”, dedicado a cometer delitos como extorsión, secuestro, cobro de piso y narcomenudeo, con operación en las alcaldías Iztapalapa e Iztacalco.

También fueron detenidos Eduardo “N”, alias “El Perico” y Edgar “N”, integrantes del mismo grupo delictivo.

En la Calzada de Tlalpan, de la alcaldía Benito Juárez, los policías observaron una camioneta color blanco, en cuyo interior uno de los tripulantes manipulaba un arma de fuego.

Los agentes siguieron la camioneta hasta darle alcance en el cruce de las calles Napoleón y Miguel de Cervantes Saavedra, en la colonia Moderna.

En el sitio, a los tres tripulantes se les solicitó descender del vehículo para realizarles una inspección preventiva, tras la cual les fue asegurada un arma de fuego con su cargador, cuatro cartuchos útiles, 135 bolsitas de plástico que contenían cocaína, 70 dosis con metanfetamina, 85 bolsitas con marihuana y un kilogramo a granel de la misma sustancia, así como cuatro dispositivos móviles y dinero en efectivo.