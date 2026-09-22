Ecatepec reporta reparación de más de 2,400 calles

Azucena Cisneros Coss

El gobierno de Ecatepec reportó que durante el primer año y ocho meses de la actual administración ha intervenido 397 kilómetros de vialidades, reparado más de 2,400 calles y tapado más de 59 mil baches, como parte de una estrategia para atender el rezago en infraestructura vial del municipio.

La presidenta municipal, Azucena Cisneros Coss, reconoció que, pese al número de trabajos realizados, sus resultados todavía no son perceptibles en buena parte del territorio debido a las condiciones en que se encontraban las calles.

“Todo lo que hemos hecho, reitero, no se nota, por tanto y tanto rezago”, señaló durante su conferencia de prensa semanal, al referirse al deterioro acumulado durante años.

La alcaldesa sostuvo que la pavimentación y el bacheo se han convertido en una de las principales demandas de la población, al considerar que el municipio arrastraba al menos 15 años de falta de mantenimiento en sus vialidades.

De acuerdo con Cisneros Coss, el gobierno municipal puso en marcha una estrategia en la que participan los tres órdenes de gobierno y los propios habitantes para avanzar en la recuperación de calles y avenidas.

Intervención integral en la avenida R1

Entre los proyectos más importantes de la actual administración se encuentra la recuperación integral de la avenida R1, una de las principales vialidades de Ecatepec.

El proyecto contempla la repavimentación de 18 kilómetros, además de trabajos en el camellón. La intervención también incluye iluminación, así como la instalación de canchas, juegos y áreas de descanso, con la intención de transformar no solo la superficie de rodamiento, sino el entorno de la avenida.

La obra se plantea como parte de un esfuerzo más amplio para atender el deterioro de la infraestructura vial que, de acuerdo con el gobierno municipal, requiere intervenciones que van más allá de tapar baches.

Próximos proyectos

Carlos Ramírez Brassetti, director de Obras Públicas, informó que los trabajos continuarán mediante distintos programas.

A través de Cimientos de Esperanza, esquema en el que el gobierno municipal trabaja junto con los vecinos, se contempla la pavimentación de 765 calles durante este año, además de la repavimentación de 142 avenidas y 44 calles integrales. A estas acciones se sumará el programa Bachetón 24/7, mediante el cual se prevé intervenir otras 1,502 vialidades.

La administración municipal sostiene que la magnitud del rezago explica que los avances realizados hasta ahora todavía no sean visibles de manera uniforme en Ecatepec. No obstante, la apuesta, es mantener las intervenciones hasta modificar las condiciones de las vialidades que durante años permanecieron sin mantenimiento, señala la alcaldesa.