Militantes de Morena y liderazgos sociales presentan la iniciativa “Cuauhtémoc nos une”

Ante una rueda de prensa, este miércoles, miembros del movimiento “Cuauhtémoc nos une” presentaron el proyecto e impulsaron la participación ciudadana en la delegación Cuauhtémoc, explicando los objetivos de esta organización y las bases que lo conforman, además detallaron la importancia de crear un grupo que fortalezca el bienestar para toda la comunidad y los sectores que la hacen funcionar diariamente.

Esta organización está conformada por militantes de Morena, liderazgos sociales, organizaciones y representantes de distintos sectores de la demarcación.

Su iniciativa busca articular demandas vecinales, fortalecer la cohesión comunitaria y canalizar la atención a servicios e infraestructura en las 33 colonias de la demarcación.

Andrea García Hernández, consejera estatal y presidenta del Grupo Cedros, explicó que el movimiento busca crear una fortaleza que defiende realmente a la comunidad y mantenga una cercanía con cada sector, escuchando sus necesidades y llevando a cabo acciones que mejoren las condiciones tanto de infraestructura como de bienestar social.

“Queremos y merecemos un Cuauhtémoc donde la política vuelva a significar cercanía trabajos y resultados, Cuauhtémoc Nos Une no es solamente un nombre es la decisión de encontrarnos por encima de nuestras diferencias y trabajar juntos por una alcaldía que todos queremos” destacó.

Por su parte, Agustín Torres Pérez, ex jefe delegacional de la Cuauhtémoc y Dirigente de Morena en la misma alcaldía, destacó que las personas que han decidido conformar este movimiento son personas con experiencias que han participado en los movimientos de transformación del país.

Señaló la importancia de combatir a los gobiernos excluyentes que han tomado decisiones en la delegación, que simplemente no han reconocido las voces de los vecinos y que se gobiernan con ocurrencias basando su interés en generar un impacto en redes sociales y no con su gente.

“Vemos que hay videos donde se presume que se están cambiando luminarias o reparando y a las dos semanas, un mes ya están igual, pero todo sirvió para un buen TikTok” apuntó.

Además señaló la falta de atención a los servicios básicos con los que debe contar la población, incluyendo las redes de distribución de agua y energía eléctrica, así como la falta de mantenimiento al sistema de alcantarillado que en cada temporada de lluvia genera una problemática por inundaciones.

También destacó el caso del sector de comercio en vía pública que es uno de los principales que hace girar la economía y que beneficia a cientos de familias diariamente y acusó al actual gobierno de actuar con frialdad tratando de arrebatarles una digna oportunidad de empleo.

“Quien diga que va a acabar con el comercio en vía pública, perdón que lo diga pero es un ignorante, porque el comercio, el trueque, ha existido desde la época prehispánica y bien dicen que somos tianguistas” señaló Torres Pérez al hacer referencia a la necesidad de cambiar del actual perfil de gobierno que hace show a base a agresiones a comerciantes.

Respecto a las confusiones que se generaron por el logo que caracteriza el movimiento y su presunta relación con Citlali Hernández, destacaron que esta organización actúa de manera independiente y que en su momento será el propio Partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena) el que se encargue de asignar las candidaturas.

Además respondiendo a los cuestionamientos sobre el financiamiento que tienen para llevar a cabo los trabajos de bacheo e impermeabilización dejaron claro que los recursos provienen de las propias aportaciones de los miembros del colectivo, además puntualizan que ninguno de los integrantes ocupa actualmente un cargo público ni un cargo de elección popular.

“Son mujeres y hombres que forman parte de este movimiento, que han hecho un trabajo político y comunitario durante muchos años en la alcaldía y que han decidido organizarse y aportar de sus propios recursos para realizar estas actividades” señaló Juan Pablo Aguilera, presidente de la fundación Juntos Podemos.