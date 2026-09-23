Pan de muerto 2026: cuándo empieza la temporada y cuáles panaderías venden los mejores (Crisanta Espinosa Aguilar)

Algo que no puede hacer falta en los hogares mexicanos en esta época del año es el tradicional pan de muerto, que se realizan en torno al festejo del Día de Muertos.

De acuerdo con la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), es un símbolo ancestral que combina la herencia indígena y europea que ha evolucionado hasta convertirse en un emblema nacional.

¿Ya inició la temporada de Pan de Muerto?

Aunque no hay un periodo de inicio determinado, el mayor auge de venta se da durante mediados de octubre hasta principios de noviembre.

Sin embargo, las panaderías locales y grandes empresas tuvieron un inicio temprano de venta desde mediados de agosto y ya se encuentran vendiendo el pan de muerto en diferentes presentaciones.

Familiar.

Mini.

Relleno.

Tradicional azucarado.

Con ajonjolí.

De chocolate.

En paquete.

Con ceniza de totomoxtle.

Chocolate de Dubái.

¿Cuáles panadería tienen los mejores panes?

Aquí te traemos un lista de lugares en la Ciudad de México que cuenta con los mejores panes de muerto.

Artisan Bakehouse , en Colonia de Valle, sus precios rondan entre los $300 y $500 pesos.

, en Colonia de Valle, sus precios rondan entre los $300 y $500 pesos. Cuina en la Roma Norte, sus rondan los $300 a $500 pesos.

en la Roma Norte, sus rondan los $300 a $500 pesos. Nice Day Coffee en Río Pánuco 165, sus precios van desde los $200 hasta los $300 pesos.

en Río Pánuco 165, sus precios van desde los $200 hasta los $300 pesos. Cardín Pastelería en la Roma Norte, con precios entre los $55 y $60 pesos.

en la Roma Norte, con precios entre los $55 y $60 pesos. Xolo Café en Avenida Juárez, con precios de $100 a $200 pesos.

en Avenida Juárez, con precios de $100 a $200 pesos. ODETTE que cuenta con tiendas en Lomas, Condesa y en el Museo Tamayo, sus precios van desde los $55 a $200 pesos.

¿Qué significan las partes del pan de muertos?

Su forma redonda simboliza el ciclo de la vida y muerte, así como la eternidad.

La bolita en la parte superior representa el cráneo de la persona difunta y las tiras que bajan de este, representan los huesos y los cuatro puntos cardinales.

El azúcar espolvoreada representa las lágrimas derramadas tras su partida y su aroma a naranja sirve para guiar a las almas a llegar al altar.