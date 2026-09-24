Atienden a personas en situación de calle afuera de hospitales de la Doctores

Jornadas El objetivo de estas acciones es contribuir a mantener condiciones adecuadas de movilidad y convivencia en zonas de alta afluencia. (Especial)

Personal de la alcaldía Cuauhtémoc acudió al Hospital Infantil de México Federico Gómez y al Hospital General de México Dr. Eduardo Liceaga, en la colonia Doctores, donde atendieron a 19 personas en situación de calle y retiraron de las banquetas 20 toneladas de basura y triques.

Durante la jornada, personal de las direcciones generales de Desarrollo Social, Participación Ciudadana, Gobierno, Servicios Urbanos y Seguridad Ciudadana, llevaron a cabo labores de sensibilización y diálogo con personas en situación prioritaria, privilegiando en todo momento un trato digno, respetuoso y con pleno apego a sus derechos humanos.

El objetivo de estas acciones es contribuir a mantener condiciones adecuadas de movilidad y convivencia en zonas de alta afluencia, principalmente en accesos y alrededores de los hospitales, procurando que estos espacios puedan ser utilizados de manera segura y ordenada por pacientes, familiares, personal médico y peatones.