Bloqueos en la México-Cuernavaca: ¿Qué está pasando en la Caseta de Tlalpan y por qué hay bloqueos este 24 de septiembre? (Pexels)

Como parte de la jornada “Ayotzinapa: 12 años de lucha, 43; la luz no se apaga”, los normalistas han llegado a la caseta de Tlalpan sobre la Carretera Federal a Cuernavaca y se dirigen hacia la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).

Hasta el momento, el operativo no ha ocasionado el cierre total de la caseta; sin embargo, se ha reportado que el movimiento vial ha sido lento.

¿Qué está pasando en la caseta de Tlalpan?

Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) realizan un operativo esta mañana en la caseta de Tlalpan sobre la Carretera Federal a Cuernavaca y despliegan cerca de 300 elementos policiales ante la llegada de alrededor de 29 autobuses con normalistas de Ayotzinapa.

Se reporta la llegada de alrededor de 1,100 estudiantes normalistas que se dirigen hacia una reunión en la CDNH ubicada en Periférico Sur 3469 en la alcaldía Magdalena Contreras.

🚨 Se registra presencia de elementos policiacos en la caseta México-Cuernavaca, ante el posible arribo de manifestantes.



⚠️ Ya se reporta tráfico con dirección a Cuernavaca. pic.twitter.com/ro3ZGMxUxG — Tlalpan Vecinos (@TlalpanVecinos) September 24, 2026

¿Por qué hay bloqueos este 24 de septiembre?

Los normalistas se dirigen a la CDMX en el marco del 12.º aniversario de la desaparición de los estudiantes de Ayotzinapa y, como parte de la jornada “Ayotzinapa 12 años de lucha, 43 la luz no se apaga”, llevarán a cabo una reunión con la CNDH.

En la reunión buscan que la comisión se retracte de la recomendación 208 VG/2026 del 09 de julio, en donde exonera al Ejército Mexicano y a la Marina de su participación en la desaparición de los 43 normalistas.

Mientras que la CNDH sostiene que no existen los suficientes elementos que acrediten la participación del ejército y la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), aunque sí identificaron conductas y omisiones atribuibles a integrantes de las Fuerzas Armadas.

También se espera que realicen distintas actividades además de la manifestación de cada 26 de septiembre, que este año será el sábado a partir de las 16:00 horas y partirá del Ángel de la Independencia hacia el Zócalo de la Ciudad de México.