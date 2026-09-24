PAN CDMX fortalece estructuras por alcaldía rumbo a 2027

PAN CDMX





El Partido Acción Nacional (PAN) en la Ciudad de México informó que lleva a cabo acciones para fortalecer sus estructuras territoriales en las distintas alcaldías de la capital, con miras al proceso electoral de 2027.

La secretaria de Fortalecimiento Interno del PAN CDMX, Alejandra Reyes, señaló que las actividades buscan incrementar la presencia del partido en colonias y comunidades, así como recuperar confianza y respaldo ciudadano. Añadió que el partido pretende promover sus principios de “Patria, Familia y Libertad”.

Los objetivos del PAN para el próximo año son consolidar su presencia política y electoral en la ciudad. En sus declaraciones, también cuestionó las administraciones de Morena y sostuvo que Acción Nacional busca presentarse como una alternativa para la ciudadanía.

Astrid Espinosa, secretaria de Formación y Capacitación del PAN CDMX, afirmó que existen dificultades para que los jóvenes de la capital encuentren oportunidades de desarrollo. También acusó a los gobiernos de Morena de incumplir promesas y de utilizar a los jóvenes con fines electorales.

Las dirigentes panistas señalaron que el trabajo territorial será uno de los componentes para la construcción de una plataforma política y de propuestas del partido rumbo a los próximos comicios.

En tanto, el secretario general del PAN CDMX, Héctor Barrera, sostuvo que existe un desgaste de la llamada Cuarta Transformación tanto a nivel nacional como local. Como parte de sus cuestionamientos, mencionó el destino de recursos públicos hacia proyectos como el Tren Maya y la refinería de Dos Bocas, así como la relación de México con Cuba, y planteó que deberían priorizarse servicios públicos y el abasto de insumos médicos.

El PAN CDMX indicó que su estrategia contempla fortalecer sus estructuras en las alcaldías y contar con representación política de cara a las necesidades de la ciudadanía.