Arranca la construcción del Centro Comunitario “México Imparable” en Ecatepec

Con la finalidad de brindar espacios de desarrollo y recreación a la juventud, la presidenta municipal de Ecatepec, Azucena Cisneros Coss, en compañía del subsecretario federal Miguel Torruco Garza, dio el banderazo de salida para la edificación del nuevo Centro Comunitario “México Imparable” en la colonia Arboledas de Aragón.

​Este nuevo espacio integral beneficiará de manera gratuita a por lo menos mil jóvenes de la zona, promoviendo el deporte, la cultura y el bienestar emocional.

Para poder llevar a cabo esta obra se requiere una inversión de al menos 10 millones de pesos (9 millones destinados a la construcción de la infraestructura y 1 millón para su equipamiento).

El proyecto se levantará sobre un predio de 6,500 metros cuadrados y contará con canchas de fútbol, basquetbol y voleibol, además de un gimnasio equiparado, cuadrilátero y áreas multifuncionales diseñadas para talleres artísticos y culturales.

​Además ofrecerá servicios permanentes de atención psicológica y apoyo integral a la salud mental para la comunidad.

​Se estima que los trabajos de construcción concluyan a finales de 2026, consolidando un entorno seguro e integral para el desarrollo de las juventudes mexiquenses.

Durante el evento de inicio a esta obra, la presidenta municipal destacó que la recuperación de este espacio y la creación de este tipo de proyectos, reflejan la organización comunitaria y la defensa del territorio en la región.

Destacó que su ubicación junto a una preparatoria acercará oportunidades de desarrollo a los estudiantes y que por la misma situación se buscará que se abran servicios complementarios.

Por su parte, señaló que el centro será un espacio de reconciliación social en el que los jóvenes podrán recibir atención de psicólogos profesionales para enfrentar problemas personales y familiares, además de participar en actividades deportivas y artísticas.