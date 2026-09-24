La Agüita, en Ecatepec, se transforma en una galería de arte a cielo abierto

La colonia La Agüita, ubicada en la parte alta de la Sierra de Guadalupe, en la región de San Andrés de La Cañada, comenzó una transformación de su imagen urbana con la inauguración de dos nuevos Senderos Seguros, que ahora cuentan con murales, fachadas llenas de color y alumbrado público.

Inauguran Senderos Seguros con murales, color e iluminación

La presidenta municipal de Ecatepec, Azucena Cisneros Coss, inauguró los andadores Laureles y Flor de San Juan, como parte de los trabajos de rehabilitación integral del paisaje urbano que se realizan en esta zona del municipio. La Agüita surgió como un asentamiento irregular en la Sierra de Guadalupe y, durante años, sus habitantes enfrentaron diferentes necesidades relacionadas con los servicios públicos. Ante esta situación, el gobierno municipal señaló que busca mejorar las condiciones de la comunidad, además de cambiar la imagen que tiene actualmente.

Durante la inauguración, Cisneros Coss destacó que los nuevos Senderos Seguros también representan espacios para el arte urbano, debido a los diferentes murales que fueron realizados en las calles y viviendas de la zona. “Vamos a recorrer este gran Sendero Seguro y es, por supuesto, una galería de arte urbano”, expresó la alcaldesa, quien también señaló que las niñas y los niños de la comunidad son algunos de los habitantes que más disfrutan los nuevos colores que ahora pueden observarse en las casas, calles y escaleras. Como parte de los trabajos, el gobierno municipal contó con la participación de habitantes de la comunidad y alrededor de 100 muralistas que colaboran en la intervención de diferentes espacios de San Andrés de La Cañada.

La meta es convertir la zona en una galería de arte a cielo abierto

El objetivo es continuar con la recuperación de la imagen urbana de la parte alta de esta región y convertir algunas de sus calles en una especie de galería de arte a cielo abierto. El andador Laureles tiene una longitud de aproximadamente 50 metros y se encuentra en una pendiente pronunciada. En este lugar fueron intervenidas las fachadas de las viviendas y las escaleras, además de realizarse cinco murales y colocar alumbrado público.

Vecinas de la zona reconocieron los cambios que se realizaron, principalmente por la instalación de lámparas, debido a que anteriormente algunas calles no contaban con iluminación. Edith Cruz Hernández, habitante del andador Laureles, señaló que las obras permitieron mejorar el aspecto de la calle y destacó que anteriormente no había lámparas ni luz en la zona.

También fue intervenido el andador Flor de San Juan, que tiene una longitud aproximada de 60 metros. En este espacio se pintaron escaleras y fachadas de viviendas, además de realizar seis murales. Zuri Cruz Reyes, subdirectora de Proyectos Especiales de la Dirección de Obras Públicas, explicó que ambas zonas fueron incluidas dentro de los trabajos para mejorar el paisaje urbano y generar espacios más iluminados para los habitantes.

Vecinos piden que continúe la mejora de servicios públicos

Por su parte, Cira López, vecina del andador Laureles, consideró que el Sendero Seguro generó un cambio visible en la zona, debido a que las viviendas ahora cuentan con nuevos colores y mayor iluminación. Sin embargo, la vecina también pidió que continúen las acciones para mejorar otros servicios públicos de la comunidad, principalmente el suministro de agua potable y el drenaje.

El gobierno municipal informó que los trabajos de transformación continuarán en San Andrés de La Cañada. Entre los proyectos se encuentra pintar las fachadas de alrededor de tres mil viviendas de la región, con la intención de sustituir el paisaje gris por uno con mayor colorido. De esta manera, La Agüita comenzó a cambiar su imagen mediante la combinación de infraestructura, iluminación y arte urbano, mientras las autoridades municipales plantean continuar con acciones para mejorar los espacios públicos y los servicios de esta comunidad de Ecatepec.