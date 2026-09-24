¡Por fin! Doña Carlota recupera su casa 18 meses después de la tragedia en Chalco que conmocionó al país

Interior de la casa donde se observa una mesa con un horno de microhondas

Tras casi año y medio de la tragedia que conmocionó al país, este jueves, la familia de Doña Carlota recuperó este jueves 24 de septiembre la vivienda ubicada en Chalco, Estado de México, que tras permanecer deshabitada desde el 1 de abril del 2025 se encuentra deteriorada, y en su interior se encontraron colchones deteriorados, ropa, juguetes y muebles polvorientos.

La restitución del inmueble se consumó tras la resolución de un juez de enjuiciamiento con sede en Texcoco, quien reconoció a Mariana Santana Alfaro, hija de doña Carlota, como legítima propietaria de la casa ubicada en la Unidad Habitacional Exhacienda de Guadalupe, en Candelaria Tlapala.

Arturo Santana recibe la casa en representación de la familia

Arturo Santana, hijo de Doña Carlota fue quien a nombre de la familia, recibió el inmueble este jueves 24 de septiembre.

“Hay sentimientos encontrados…se luchó bastante por recuperar este casa…”, exclamó Santana

Tras ello, familiares de Doña Carlota y personal contratado ingresaron a la vivienda para revisar las condiciones en las que permaneció durante el tiempo que estuvo deshabitada.

Para ello un herrero “voló” las chapas y candados que las personas que invadieron el inmueble habían colocado.

Hasta una biblia abierta se encontró en el interior de la casa a la que se introdujeron de manera ilegal

En el interior fueron localizados camas con colchas, ropa, juguetes, muebles, un horno de microondas y hasta una biblia abierta.

Santana, explicó que los objetos que permanecían dentro de la propiedad serán puestos a disposición de las personas que puedan acreditar su propiedad, para retirarlos del inmueble.

Durante la revisión, la familia detectó un gran deterioro, señales de abandono y humedad en distintas zonas de la casa.

Para ello , una cuadrilla contratada por la familia comenzó con los trabajos de limpieza y mantenimiento para acondicionar la casa después de más de 500 días sin habitarse.

Fue el 1 de abril de 2025, cuando Doña Carlota acudió junto con familiares al inmueble ubicado en Candelaria Tlapala, Chalco, en medio de una disputa relacionada con la propiedad.

La mujer de 74 años acudió a su domicilio para confrontar a un grupo de personas que presuntamente habían invadido el lugar.

Tras una acalorada discusión y ante la negativa de los ocupantes por desalojar, la situación escaló trágicamente cuando la adulta mayor desenfundó un arma de fuego para defender su patrimonio familiar.

Durante el conflicto se registraron disparos que provocaron la muerte de dos personas, mientras que un menor de edad resultó lesionado.

A raíz de estos hechos, Doña Carlota enfrenta un proceso judicial por homicidio y tentativa de homicidio. Actualmente permanece bajo la medida de prisión domiciliaria. Dos de sus hijos también enfrentan proceso por los mismos delitos y permanecen recluidos en un centro penitenciario del Estado de México.