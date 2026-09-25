Congreso pide a alcaldías revisar estacionamientos de comercios; alertan por duplicidad de contratos

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El Congreso de la Ciudad de México pidió a las 16 alcaldías reforzar la supervisión de los estacionamientos de establecimientos mercantiles, a fin de verificar que los cajones acreditados por los negocios sean reales, suficientes y estén disponibles para los usuarios.

El punto de acuerdo aprobado fue presentado por la diputada Claudia Morales Cervantes, del Partido Verde, quien advirtió sobre prácticas como la duplicidad de contratos para acreditar espacios de estacionamiento.

La legisladora detalló que la normatividad permite a los establecimientos mercantiles acreditar cajones mediante contratos de renta de espacios; sin embargo, señaló que se han detectado casos en los que un mismo lugar es rentado por más de un establecimiento.

“Los dos contratos no convierten un cajón de estacionamiento en dos espacios”, sostuvo la diputada, al considerar que esta práctica representa una simulación que termina trasladando a las calles la demanda de estacionamiento generada por los negocios.

Morales Cervantes señaló que no basta con que las alcaldías revisen la documentación presentada por los establecimientos, sino que deben fortalecer sus mecanismos de supervisión para comprobar que los espacios acreditados existan físicamente, sean suficientes y estén efectivamente disponibles.

Planteó que garantizar los cajones de estacionamiento correspondientes a cada establecimiento también contribuye a evitar que las calles y banquetas sean utilizadas como estacionamientos improvisados, situación que puede generar afectaciones a la movilidad y a quienes habitan en las zonas donde operan estos negocios.

“Quien abre un establecimiento mercantil debe asumir la responsabilidad que genera su actividad”, afirmó.

La legisladora sostuvo que la regulación de los estacionamientos no sólo involucra el cumplimiento de requisitos para operar un establecimiento, sino también aspectos relacionados con el uso del espacio público, la movilidad y la convivencia urbana.