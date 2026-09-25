Dictan 78 años de cárcel a homicidas de Fernandito, niño asesinado en La Paz

Sentenciados Lilia Delgado Pérez, Ana Lilia Morales Delgado y Carlos Morales Cruz. (FGJEM)

Los asesinos de Fernandito, niño de cinco años que fue secuestrado en 2025 y posteriormente privado de la vida cuando una familia de prestamistas lo utilizó como garantía entrega dado que su madre tenía una deuda de mil pesos, en el municipio de La Paz, Estado de México, fueron sentenciados a 78 años y nueve meses de prisión.

Lilia Delgado Pérez, Ana Lilia Morales Delgado y Carlos Morales Cruz son culpables por su participación en los ilícitos de secuestro que causa la muerte y delitos vinculados a la desaparición de personas.

Cuando el niño fue secuestrado, la mamá de Fernandito acudió al domicilio de los agresores ubicado en el municipio de La Paz, para recuperar a su hijo, no obstante, Lilia, Ana Lilia y Carlos lo ocultaron.

Después, el cuatro de agosto de 2025, la madre denunció los hechos, por lo que elementos policiales realizaron una búsqueda del niño en el domicilio de los sujetos, donde fue localizado sin vida a causa de un traumatismo craneoencefálico.

Adicionalmente, la Fiscalía del Estado de México llevó a cabo a una investigación en la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, dado que presuntamente, servidores públicos de la Fiscalía local le negaron el servicio a la mamá del niño para iniciar la denuncia.

Por lo tanto, el tres de agosto, la mamá del menor acudió al Centro de Justicia de La Paz a denunciar que “dejó a su menor hijo al cuidado de una amiga y esta no quería devolvérselo”, a un prestador de prácticas profesionales que se encontraba en esas instalaciones, a su vez éste se lo informó al Agente del Ministerio Público responsable en ese momento, le dijo al prestador “hay que esperar a la licenciada Brenda, porque yo ya me voy” y también le señaló que si la mamá no tenía deseo de esperar, podía acudir a la agencia del Ministerio Público de Género.

Luego de estas contestaciones de la autoridad, la madre de la víctima optó por retirarse y se presentó al día siguiente, el lunes cuatro de agosto, a iniciar la denuncia ante la Autoridad Ministerial en el Centro de Justicia para la Mujer ubicado en el municipio de La Paz.

En ese momento se inició investigación por el delito de privación de la libertad y elementos de la Fiscalía en coordinación con Policía Municipal de Género acudieron al domicilio proporcionado por la víctima, donde al arribar se percataron de un olor fétido que provenía de unas bolsas en el patio de la vecindad, en cuyo interior se localizó el cuerpo sin vida y en estado de descomposición del menor de edad.

Diversas periciales practicadas al cuerpo de la víctima establecieron que presentó fracturas en clavícula y costilla, así como lesiones contusas.

La causa de muerte fue traumatismo craneoencefálico con un intervalo de muerte de tres a cinco días previos al hallazgo, es decir, habría ocurrido entre el 30 de julio y el dos de agosto.

Tras ser detenidos, Lilia Delgado Pérez, Ana Lilia Morales Delgado y Carlos Morales Cruz fueron ingresados al Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Nezahualcóyotl a disposición de la Autoridad Judicial, quien tras proceso legal y luego de revisar las pruebas aportadas por el Ministerio Público, les dictó sentencia de 78 años y nueve meses de prisión.

Además, les fijó multas de 1 millón 258 mil 682 pesos, el ⁠pago de la reparación del daño moral por la cantidad de 618 mil 712 pesos y pago de la reparación del daño material por la cantidad de 39 mil pesos, así como la ⁠suspensión de derechos políticos y civiles.