Metrobús rehabilitará más de 1,200 metros de guía táctil en estaciones

Línea 2 de Metrobús

Metrobús informó que realizará trabajos de rehabilitación de elementos de accesibilidad en estaciones de las líneas 1, 2 y 3, como parte de las acciones para mejorar las condiciones de movilidad de las personas usuarias.

El programa contempla la intervención de aproximadamente 1,200 metros lineales de guía táctil y 114 tapas de registro. Los trabajos incluyen el retiro de pisos y elementos dañados, la nivelación de superficies y la colocación de nuevas piezas.

Las labores se concentran en estaciones con mayor antigüedad y afluencia. En total, se prevé intervenir una estación de la Línea 1, seis de la Línea 2 y ocho de la Línea 3.

Los trabajos comenzaron en agosto y se desarrollan de manera escalonada durante los fines de semana, con el objetivo de reducir las afectaciones al servicio y a las personas usuarias.

Metrobús señaló que los cierres programados en la Línea 3, en ambos sentidos, serán comunicados con anticipación mediante sus redes sociales oficiales, las pantallas de los autobuses y lonas informativas instaladas en las estaciones.