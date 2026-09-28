Sismo en CDMX: detectan temblor de 2.2 en la colonia Portales durante la madrugada de este 28 de septiembre

Sismo CDMX Se detectó movimiento telúrico durante la madrugada de este lunes. (cuartoscuro)

Un sismo se registró en la Ciudad de México durante la madrugada de este lunes 28 de septiembre. El epicentro fue la alcaldía Benito Juárez.

¿Qué tan intenso fue sismo en la Benito Juárez?

A las 1:43 horas del centro de México de este lunes, se presentó en la capital lo que podría ser considerado un microsismo. Según lo comunicado por el Servicio Sismológico Nacional (SSN), tuvo una magnitud de 2.2 a una profundidad de 6.5 kilómetros. De acuerdo con la latitud (19.36) y longitud (-99.15) proporcionadas, el epicentro estuvo ubicado en la colonia Portales de la alcaldía Benito Juárez.

Debido a la ligera magnitud del movimiento, no se activaron las alertas sísmicas de los altavoces ni de el sistema de difusión de celda para celulares. Sin embargo, algunos usuarios de redes sociales reportan percibido el movimiento.

No se reportan daños hasta el momento.

Recuerda que en caso de que se presente un sismo de cualquier magnitud, es importante seguir los protocolos de seguridad, los cuales incluyen: