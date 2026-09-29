Arranca “Deporte Estudiantil”: más de 800 niños recibirán clases de natación gratis en Cuauhtémoc

Cuauh “Deporte Estudiantil". (Especial)

Más de 800 niños con edades de 9 a 12 años recibirán clases de natación de manera gratuita en los seis deportivos que cuentan con este servicio en la Alcaldía Cuauhtémoc. Con “Deporte Estudiantil”, la alcaldesa Alessandra Rojo de la Vega busca acercar este y otros deportes a la mayor cantidad posible de menores, convirtiendo a Cuauhtémoc en la primera demarcación en contar con un programa de esta naturaleza.

La tarde del pasado 28 de septiembre lunes arrancó “Deporte Estudiantil” en el Deportivo Antonio Caso, ubicado en la colonia Nonoalco, Tlatelolco. Tras la salida de clases, más de 70 menores que cursan cuarto, quinto y sexto de primaria acudieron a este deportivo, donde personal de la Dirección General de Desarrollo Social, en nombre de la alcaldesa, les dio la bienvenida a un nuevo ciclo de este programa que arrancó el año escolar pasado.

Acompañados por sus madres, padres y tutores, los menores recibieron de los instructores los detalles de su participación en este programa. Desde este día y hasta concluir el Ciclo Escolar 2026-2027, los lunes de todas las semanas serán destinados para atender a los menores en el Deportivo Antonio Caso; de forma paulatina se incorporarán también los deportivos Cuauhtémoc, Morelos, 5 de mayo, Guelatao y la recién renovada alberca del deportivo Bicentenario.

Además de “Deporte Estudiantil”, los viernes marcados en el calendario escolar como suspensión de clases por jornada de Consejo Técnico Escolar, los deportivos de la demarcación también abrirán sus puertas a los estudiantes del nivel básico, con actividades como futbol, basquetbol, karate, tae kwon do y judo, entre otros.

Este programa se suma a otras acciones con las que la administración busca acercar el deporte a más niñas y niños de Cuauhtémoc, como las jornadas de deporte comunitario, que son exhibiciones de deportes como pickleball, futbol, tocho bandera, entre otras, que se realizan en los espacios públicos con la intención de que las y los vecinos se acerquen a la práctica deportiva.