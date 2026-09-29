Cae “El Pary”, sucesor de “El Valentín” y colaborador de “El Huguito” de “La Unión Tepito”

Detenido Rogelio San Juan “N”, alias “El Pary". (SSC)

La policía capitalina detuvo a Rogelio San Juan “N”, alias “El Pary”, integrante del grupo delictivo “Unión Tepito”, dedicado a la extorsión de comerciantes, narcomenudeo, secuestro y distribución de armas.

Rogelio “N” es sucesor de Edgar Iván Herrera Segura, alias “El Valentín”, exlíder de la “Unión Tepito”, además de fungir como colaborador directo de Víctor Hugo Ramírez, alias “El Huguito”.

“El Huguito”, objetivo prioritario y líder del cártel tepiteño, es responsable de la masacre ocurrida el 14 de septiembre de 2018 en inmediaciones de la Plaza Garibaldi, en la alcaldía Cuauhtémoc.

En ese ataque armado, seis víctimas perdieron la vida, mientras que otra más resultó lesionada.

El ataque en la plaza se ejecutó en contra de miembros de la Anti Unión Tepito. Previo al enfrentamiento, Huguito y sus aliados colocaron mantas dirigidas a Guadalupe “N”, alias “La Gorda” —dirigente de la Anti Unión, actualmente detenida— para advertirle que abandonara ese territorio, ya que le pertenecía únicamente a la Unión Tepito.

Días después, sicarios disfrazados de mariachis sacaron armas largas de estuches de instrumentos musicales y balearon a miembros de la Anti Unión; con el ataque, Hugo demostró el poderío que el grupo delictivo tenía en la alcaldía Cuauhtémoc.

Para la detención de “El Pary”, los policías se encontraban en la calle Palma Norte, en la colonia Centro, donde observaron a este hombre a bordo de un vehículo de alta gama, quien manipulaba envoltorios con droga.

Los policías se aproximaron al sujeto y al revisarlo, le aseguraron un arma de fuego, cinco cartuchos útiles, 182 bolsitas y un kilogramo a granel de marihuana, 35 bolsitas con piedra, así como una bolsa transparente con crystal.

“El Pary” cuenta con antecedentes penales en el 2019 por delitos contra la salud y 2003 por el delito de robo calificado en pandilla.