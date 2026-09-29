Tlalnepantla pone en funcionamiento nuevas luminarias en la colonia F.F. C.C. Cecilia Mora

El Gobierno Municipal de Tlalnepantla puso en funcionamiento nuevas luminarias en la colonia F.F. C.C. Cecilia Mora Vda. de Gómez, como parte del programa “Luminaria Nuestra Ciudad”, con el objetivo de mejorar las condiciones de iluminación en las calles y espacios públicos.

El presidente municipal, Raciel Pérez Cruz, encabezó la puesta en funcionamiento de las nuevas luminarias, que forman parte de las acciones realizadas por el gobierno local para atender las necesidades de iluminación en diferentes comunidades.Durante la actividad se destacó que contar con calles mejor iluminadas permite mejorar las condiciones para las personas que diariamente transitan por la zona, además de contribuir a la recuperación de espacios públicos.

Las nuevas luminarias fueron instaladas en puntos de la colonia donde se busca mejorar la visibilidad durante las noches y ofrecer mejores condiciones para peatones y automovilistas. El programa “Luminaria Nuestra Ciudad” contempla acciones de mantenimiento, sustitución e instalación de luminarias en diferentes puntos de Tlalnepantla, como parte de los trabajos de servicios públicos que realiza el municipio.

De acuerdo con el gobierno municipal, la iluminación de las calles también forma parte de las acciones para fortalecer la seguridad en las comunidades, al permitir una mayor visibilidad en vialidades y espacios públicos durante la noche. Durante la puesta en funcionamiento, las autoridades señalaron que estas acciones buscan atender las necesidades de las familias y mejorar las condiciones de los espacios que utilizan diariamente.

La colonia F.F. C.C. Cecilia Mora Vda. de Gómez se suma así a las zonas donde se han realizado trabajos de mejoramiento del alumbrado público mediante el programa municipal. El mantenimiento de las luminarias es una de las tareas que realizan los servicios públicos municipales, debido a la importancia que tiene el alumbrado para la movilidad de los habitantes durante las noches.

Las autoridades municipales señalaron que continuarán con este tipo de trabajos en diferentes colonias de Tlalnepantla, con el propósito de atender los puntos que requieren mejoras en materia de iluminación. La instalación de las nuevas luminarias también busca contribuir a que los habitantes puedan utilizar calles y espacios públicos con mejores condiciones de visibilidad.

El presidente municipal Raciel Pérez Cruz destacó la importancia de continuar atendiendo las necesidades de las comunidades y llevar obras y servicios a distintos puntos del municipio. Con el programa “Luminaria Nuestra Ciudad”, el Gobierno de Tlalnepantla mantiene acciones para mejorar el alumbrado público y recuperar espacios que son utilizados por las familias.

Las autoridades municipales reiteraron que los trabajos continuarán en otras zonas de Tlalnepantla para mejorar las condiciones de iluminación y contribuir al mantenimiento de espacios públicos. La puesta en funcionamiento de las nuevas luminarias representa una de las acciones realizadas en la colonia F.F. C.C. Cecilia Mora Vda. de Gómez para mejorar las condiciones de sus calles y favorecer una mayor movilidad durante la noche.