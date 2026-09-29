Deportistas mexiquenses obtienen 79 medallas en la Paralimpiada Nacional CONADE 2026

Luego de una destacada actuación en la Paralimpiada Nacional CONADE 2026, la delegación del Estado de México suma 79 medallas que demuestran el talento, la disciplina y el esfuerzo de las y los deportistas mexiquenses que compiten en Jalisco. Del total de preseas obtenidas hasta el momento, 40 son de oro, 25 de plata y 14 de bronce, en las disciplinas de para natación, Boccia y para powerlifting.

Miguel Ángel Hernández Espejel, Secretario de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación, destacó que estos resultados reflejan el trabajo, constancia, perseverancia y desempeño de las y los atletas, así como la labor de entrenadores y familias que los acompañan en su preparación y competencia.

Por su parte, Miguel Ángel Sánchez González, Director General del Instituto del Deporte del Estado de México (IDEMÉX), señaló que la disciplina de para natación encabeza la cosecha de medallas con 72 preseas: 35 de oro, 24 de plata y 13 de bronce, resultado del desempeño de las y los representantes de la entidad en las pruebas acuáticas adaptadas.

En Boccia, la delegación del Estado de México consiguió cuatro medallas: dos de oro, una de plata y una de bronce; mientras que en para powerlifting obtuvo tres preseas de oro, con lo que se alcanza el acumulado de 79 metales.

Estos resultados son una muestra de la visión de la Gobernadora Delfina Gómez Álvarez, que durante su administración ha colocado al deporte adaptado como parte de las principales acciones de inclusión, igualdad de oportunidades y reconocimiento al talento de las y los deportistas mexiquenses.

La 21ª Paralimpiada Nacional CONADE 2026 se desarrolla en Jalisco del 20 de septiembre al 10 de octubre, por lo que la delegación mexiquense continuará su participación en las distintas disciplinas y pruebas programadas.