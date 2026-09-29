Edomex invierte más de 31 mdp en escuelas de Atenco y Texcoco

El Gobierno del Estado de México destina recursos a obras de infraestructura, equipamiento y mobiliario en planteles escolares, como parte de las acciones para ofrecer espacios educativos dignos y adecuados.

En Atenco y Texcoco, esta estrategia representa una inversión estatal de 31.64 millones de pesos para atender 16 escuelas y beneficiar a 4 mil 500 estudiantes.

Miguel Ángel Hernández Espejel, Secretario de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación, entregó en Atenco las obras de reconversión del plantel del Centro de Estudios de Bachillerato (CEB) 9/14, con una inversión de 23.15 millones de pesos en infraestructura, equipamiento y mobiliario. Además otorgó 15 computadoras portátiles y mobiliario a 14 escuelas, con recursos por 2.33 millones de pesos, en beneficio de 3 mil 83 estudiantes.

El Secretario visitó la Primaria General “Vicente Guerrero”, donde dio el banderazo de inicio a la construcción de un módulo regional de tres aulas, con una inversión estatal de 2.59 millones de pesos, y entregó 10 computadoras portátiles.

En este plantel, inauguró una cancha FIFA Arena, resultado de una inversión social de la Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA), la Federación Mexicana de Fútbol y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

En Texcoco, Hernández Espejel entregó las obras de rehabilitación general de la Primaria “Leona Vicario”, así como equipamiento y mobiliario, con una inversión estatal de 3.57 millones de pesos, en beneficio de 926 estudiantes de los turnos matutino y vespertino. Además, otorgó 20 computadoras portátiles al plantel.

Como parte de la jornada en Atenco, el Secretario dio el banderazo de inicio a la construcción del Bachillerato Nacional “Margarita Maza”, proyecto que contará con una inversión federal de 15.4 millones de pesos. El Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa (IMIFE) estará a cargo de la ejecución de la obra.