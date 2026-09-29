Clara Brugada firma documento de ACNUR sobre protección a personas refugiadas

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada firmó el documento “Nuestro Compromiso”, impulsado por el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), mediante el cual la capital del país refrenda su compromiso con la protección y atención de personas refugiadas y en situación de movilidad.

La firma se llevó a cabo en el Antiguo Palacio del Ayuntamiento, durante una reunión encabezada por Brugada y el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, Barham Salih.

La mandataria capitalina señaló que la Ciudad de México ha recibido a lo largo de su historia a personas que han llegado al país en busca de refugio y afirmó que su administración ha implementado medidas para atender a quienes permanecen en la capital.

Mencionó que al inicio de su administración se estimaba que alrededor de 5 mil personas migrantes se encontraban viviendo en las calles de la ciudad. Ante esta situación, dijo, se habilitaron albergues y se pusieron en marcha acciones de apoyo relacionadas con movilidad y acceso a derechos.

Barham Salih detalló las acciones que, de acuerdo con el organismo internacional, la Ciudad de México ha desarrollado históricamente en materia de refugio. También hizo referencia a la recepción de personas desplazadas en México y al marco internacional establecido por la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951.

El Alto Comisionado invitó además a Brugada a participar en una reunión que se realizará del 6 al 8 de diciembre en Ginebra, Suiza, en la que se prevé la participación de distintos actores para abordar asuntos relacionados con las personas refugiadas y las políticas migratorias.

El documento firmado plantea el compromiso de gobiernos, instituciones y organizaciones con la protección de las personas que buscan refugio ante situaciones de guerra, violencia o persecución, y promueve acciones coordinadas entre autoridades y sociedad civil.