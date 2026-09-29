GAM: Avanzan trabajos de reencarpetado en la 1ª Sección de San Juan de Aragón

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Los trabajos de mejoramiento vial continúan en la 1ª Sección de San Juan de Aragón, en la alcaldía Gustavo A. Madero, parte de la estrategia denominada #LaCalleEsNuestra, mediante la cual se realizan acciones de rehabilitación y mantenimiento de vialidades en distintas zonas de la demarcación.

En una nueva jornada, las labores se concentran sobre la avenida 517, donde se lleva a cabo un proceso de reencarpetado con la aplicación de 25 toneladas de asfalto, destinadas a intervenir una superficie aproximada de 125 metros cuadrados.

Los trabajos forman parte de las acciones para recuperar y mejorar las condiciones de las calles de la Gustavo A. Madero, con el objetivo de atender vialidades que requieren mantenimiento y favorecer una circulación más adecuada para automovilistas, peatones y habitantes de la zona.

La intervención en esta avenida se desarrolla con la participación de trabajadores encargados de las distintas etapas del proceso, desde la preparación de la superficie hasta la colocación y compactación del nuevo material asfáltico.

La rehabilitación de calles representa una de las labores cotidianas de mantenimiento urbano que se realizan en la demarcación, particularmente en zonas con alta actividad vecinal y tránsito constante.

Vecinos y habitantes de la 1ª Sección de San Juan de Aragón podrán observar durante la jornada el movimiento de maquinaria, personal y vehículos destinados a las labores de reencarpetado en la avenida 517.

Las autoridades de Gustavo A. Madero afirmaron que buscan continuar con la recuperación de vialidades y contribuir a que las calles se encuentren en mejores condiciones para el desplazamiento cotidiano de las familias maderenses.

Desde la 1ª Sección de San Juan de Aragón, el avance de los trabajos deja también imágenes de los trabajadores que participan directamente en la rehabilitación de la vía y de una zona de la Gustavo A. Madero donde continúan las labores para transformar y recuperar el espacio público.