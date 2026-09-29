C5 reporta más de 14 mil accidentes de motociclistas en CDMX durante 2026

Accidentes de motocicleta en CDMX

El Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano (C5) de la Ciudad de México recibió 14 mil 713 reportes de accidentes relacionados con motocicletas durante 2026, a través de la línea de emergencias 9-1-1, informó su coordinador general, Salvador Guerrero Chiprés.

Durante una visita de más de 40 integrantes del Comité Motor CDMX a las instalaciones del organismo, el funcionario destacó la importancia de fortalecer la cultura de prevención vial entre quienes utilizan motocicletas, al señalar que este sector enfrenta mayores riesgos durante sus desplazamientos por las calles de la capital.

Motociclistas, más vulnerables en las calles

Guerrero Chiprés explicó que los motociclistas son 15 veces más vulnerables a sufrir un accidente en comparación con los automovilistas. Aunque los reportes relacionados con estos percances disminuyeron 6.4 por ciento respecto al año anterior, consideró que todavía existe margen para prevenirlos.

“Este año, en la línea de emergencias 9-1-1 hemos atendido 14 mil 713 reportes relacionados con accidentes de motociclistas, y aunque equivalen a una disminución de 6.4 por ciento respecto al año pasado hay una gran oportunidad de evitar hasta nueve de cada diez percances”, detalló.

El coordinador general del C5 señaló que la prevención depende, entre otros factores, del respeto a las normas de tránsito y de la responsabilidad de quienes conducen, pues las decisiones que se toman en la vía pública pueden contribuir a evitar accidentes y proteger la vida de las personas.

Como parte de la visita cívica, los integrantes del Comité Motor CDMX recorrieron las instalaciones del C5 y conocieron directamente cómo operan los servicios de atención de emergencias y los sistemas de videovigilancia de la capital.

Guerrero Chiprés destacó que la cultura vial impulsada por la jefa de Gobierno, Clara Brugada, requiere la participación cotidiana de quienes comparten las calles, así como el compromiso de respetar las reglas y actuar con responsabilidad al conducir.

En representación del Comité Motor CDMX, Sergio Soto Quintanilla, Ada Silva Rico y Juan Cid asumieron el compromiso de fortalecer una alianza cívica enfocada en prevenir accidentes, respetar las normas de tránsito y reportar oportunamente emergencias o conductas delictivas de las que sean víctimas o testigos.

Decálogo para la Rodada del Terror

Durante el encuentro, el coordinador general del C5 invitó a la comunidad motociclista a trabajar en la elaboración de un Decálogo de Comportamiento para la próxima Rodada del Terror, prevista para finales de octubre.

La propuesta busca promover una convivencia responsable durante esta actividad y contribuir a la seguridad tanto de quienes participen en la rodada como de la ciudadanía que se encuentre en las calles por donde transiten los motociclistas.

Líneas de emergencia disponibles las 24 horas

El C5 recordó que mantiene en operación permanente distintos canales para atender emergencias y recibir denuncias. Entre ellos se encuentran el 9-1-1, para emergencias; el 089, para denuncia anónima; el *765 SOS Mujeres, y la Línea Antiextorsión, en el número 55 5036 3301.

También está disponible la aplicación Mi Policía, herramienta del Gobierno de la Ciudad de México para facilitar el acceso a servicios de seguridad.

La dependencia llamó a la comunidad motociclista a utilizar estos canales cuando sea necesario y a mantener una participación activa en la prevención vial, con el objetivo de reducir los riesgos y contribuir a una movilidad más segura en la capital.