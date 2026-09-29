Secretaria del Campo mexiquense representa a México en encuentro agroalimentario con Canadá y EU

En la inauguración de los trabajos de la 35 Reunión del Acuerdo Agrícola Trinacional México-Canadá-Estados Unidos, María Eugenia Rojano Valdés, Secretaria del Campo del Estado de México, reafirmó el compromiso de México con la integración regional, la soberanía alimentaria y un comercio agroalimentario justo y sustentable.

Como presidenta de la Asociación Mexicana de Secretarios de Desarrollo Agropecuario (AMSDA), agradeció al Gobierno de Alberta en Canadá, por ser sede del encuentro. Asimismo, llamó a promover la armonización regulatoria en materia de calidad y sanidad para favorecer la disponibilidad de productos a escala local y regional.

“México trabaja activamente para cumplir los compromisos establecidos para 2030 y seguir construyendo la Soberanía Alimentaria para asegurar alimentos nutritivos, suficientes y de calidad para todas y todos los mexicanos”, afirmó la Secretaria del Campo mexiquense.

Ante distintos secretarios estatales, ministros provinciales, empresarios y productores extranjeros, destacó que este acuerdo permitirá mantener el trabajo conjunto en beneficio de productores y consumidores, así como de los sistemas agroalimentarios de la región.

Las industrias agroalimentarias de los tres países intensificarán la comunicación entre sus contrapartes para promover el diálogo y alcanzar acuerdos en materia de política pública y comercio, con el propósito de atender retos relacionados con infraestructura y barreras técnicas, entre otros aspectos y de este modo garantizar el suministro directo de productos agrícolas y mostrar los resultados de la integración regional.

Del lunes 28 de septiembre al jueves 1 de octubre, el programa de la 35 Reunión del Acuerdo Agrícola Trinacional México-Canadá-Estados Unidos incluye sesiones bilaterales, trilaterales y abiertas a todos los delegados, además de reuniones a puerta cerrada entre representantes gubernamentales.

Se abordarán temas relacionados con el T-MEC y asuntos de interés para cada país, entre ellos la certeza de la información productiva, sanitaria y de mercados, la confianza pública en la agricultura y la preparación conjunta ante plagas y enfermedades animales y vegetales.

La agenda también contempla reuniones con representantes de la industria agrícola, la presentación de tecnología aplicada al sector y acciones para la vinculación de mercados.