Inicia reconstrucción integral de la avenida Río Hondo en Naucalpan

El Gobierno de Naucalpan inició la reconstrucción integral de la avenida Río Hondo, ubicada en la comunidad de San Antonio Zomeyucan, una vialidad que, de acuerdo con las autoridades municipales, beneficiará directamente a más de 49 mil habitantes e indirectamente a más de 124 mil naucalpenses.

Los trabajos contemplan una intervención de mil 860 metros lineales, con acciones enfocadas en renovar la vialidad desde su infraestructura y mejorar las condiciones de movilidad para quienes utilizan diariamente esta avenida.

Como parte de la obra se realizará primero la demolición y retiro de la carpeta asfáltica que actualmente presenta daños. Posteriormente se llevarán a cabo trabajos en las redes de agua y drenaje, además de la colocación de una nueva superficie de rodamiento.

Uno de los trabajos principales será la sustitución de mil 392 metros de la red de agua potable, con el objetivo de renovar parte de la infraestructura hidráulica que se encuentra debajo de la vialidad.También se contempla la renovación de 884 metros de drenaje sanitario, como parte de las acciones para mejorar los servicios que se encuentran en la zona y evitar que la nueva vialidad tenga que ser intervenida nuevamente por problemas en estas instalaciones.

Para la superficie de la avenida se colocarán 14 mil 850 metros cuadrados de concreto hidráulico, material que será utilizado para mejorar las condiciones de circulación y brindar una vialidad con mayor resistencia. La obra también contempla la construcción de nuevas banquetas y guarniciones para mejorar las condiciones de tránsito peatonal y delimitar los espacios destinados a vehículos y personas.

Además, se realizarán trabajos de señalamiento horizontal y se instalarán reductores de velocidad para contribuir a una circulación más ordenada y mejorar la seguridad vial en la zona. El Gobierno de Naucalpan, encabezado por el presidente municipal Isaac Montoya, señaló que la reconstrucción busca atender las necesidades de infraestructura de San Antonio Zomeyucan y mejorar una vialidad que es utilizada por habitantes de la comunidad y de otras zonas del municipio.

De acuerdo con las autoridades, la intervención no se limitará a colocar una nueva superficie sobre la avenida, sino que contempla la renovación de diferentes elementos de la infraestructura urbana que se encuentran debajo de la vialidad. Los trabajos incluyen tanto la sustitución de redes de servicios como la construcción de banquetas y la colocación de elementos para mejorar la circulación vehicular.

La avenida Río Hondo es considerada una vialidad importante para la zona debido al número de personas que la utilizan diariamente. Por ello, las autoridades municipales señalaron que la obra tendrá impacto tanto en los habitantes de San Antonio Zomeyucan como en personas que se trasladan desde otras comunidades. La reconstrucción forma parte de las acciones de infraestructura que realiza el municipio para mejorar las condiciones urbanas y atender vialidades que presentan deterioro.

Con esta obra, el gobierno municipal busca contar con una avenida renovada, con infraestructura hidráulica y sanitaria actualizada, además de mejores condiciones para peatones y automovilistas. Las autoridades indicaron que los trabajos tendrán una visión de largo plazo y estarán enfocados en mejorar la movilidad y las condiciones urbanas de las comunidades de Naucalpan.