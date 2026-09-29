Atizapán abre convocatoria laboral para integrarse a Servicios Públicos

Atizapán de Zaragoza lanzó una convocatoria dirigida a hombres interesados en integrarse al equipo de Servicios Públicos, como parte de las acciones para fortalecer las labores de mantenimiento y mejoramiento del municipio.

La invitación está dirigida a personas que busquen una oportunidad laboral y tengan vocación de servicio para participar en las actividades que diariamente se realizan para mantener en mejores condiciones diferentes espacios públicos de Atizapán.A través de la convocatoria, el gobierno municipal llamó a los interesados a consultar los requisitos, documentos necesarios y datos de contacto establecidos para realizar el registro. El área de Servicios Públicos lleva a cabo diferentes tareas relacionadas con el mantenimiento de espacios y zonas comunes del municipio, por lo que la incorporación de nuevo personal busca fortalecer las labores que se realizan en beneficio de los habitantes.

La convocatoria representa una opción laboral para hombres que estén interesados en desempeñar actividades dentro de la administración municipal y contribuir directamente al mantenimiento de las comunidades. Las personas interesadas deberán revisar la información incluida en el material difundido por el Gobierno Municipal de Atizapán, donde se especifican los requisitos que deben cumplir, así como la documentación que deberán presentar para iniciar el proceso de registro.

Las autoridades municipales señalaron que quienes se incorporen al equipo formarán parte de las labores que buscan mantener un Atizapán más limpio y ordenado. El personal de Servicios Públicos participa en actividades necesarias para conservar en buenas condiciones distintos espacios del municipio y atender las necesidades que se presentan en las comunidades. El gobierno municipal destacó la importancia de contar con trabajadores comprometidos con su comunidad y con disposición para realizar actividades en beneficio de la población.

La convocatoria se suma a las acciones de la administración municipal para fortalecer sus equipos de trabajo y mejorar la atención que se brinda en materia de servicios públicos. Los interesados pueden consultar directamente el flyer de la convocatoria para conocer los requisitos completos, la documentación solicitada y los medios de contacto disponibles para realizar su registro.

El Gobierno Municipal de Atizapán invitó a las personas que cumplan con las condiciones establecidas a aprovechar esta oportunidad laboral y formar parte del equipo encargado de apoyar en las labores de mantenimiento del municipio. Con esta convocatoria, las autoridades buscan incorporar personal que contribuya a las tareas cotidianas de Servicios Públicos y al mejoramiento de las condiciones de diferentes zonas de Atizapán de Zaragoza.